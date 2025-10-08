Cesena 2005, 2 punti nella prima uscita. Debutto al top sul campo di Baricella: 48-60

Parte nel migliore dei modi la nuova stagione in Divisione Regionale 1 della Cesena Basket 2005 che espugna 48-60 (11-14, 24-23, 33-44) il campo di Baricella e incassa i primi 2 punti alla sua prima uscita, come non succedeva dal 10 ottobre del 2021 (anche allora arrivò una vittoria in trasferta, in quel caso a Russi). La stagione del rinnovamento offre una nuova versione della squadra affidata alla collaudatissima coppia Vandelli-Paganelli, con una pericolosità offensiva forse meno eclatante rispetto al recente passato, ma con una solidità di tutto il collettivo che ha meravigliato e sorpreso per l’eccellente organizzazione difensiva e la coesione del gruppo.

La partita. Poggi mette i primi 3 punti della stagione (canestro e fallo subìto) accendendo il primo parziale per Cesena che sale sul 12-4 con 5 di Rossi e i primi punti di Valgimigli. Il compito sembrerebbe subito facile ma i tantissimi errori dei romagnoli consentono ai bolognesi di riportarsi a contatto, nonostante pure loro producano le stesse modestissime percentuali al tiro. Fino all’intervallo lungo Cesena, pur creando tante facili soluzioni, non riesce quindi a decollare sbagliando l’impossibile e consentendo a Baricella di andare negli spogliatoi avanti di un soffio (24-23). E’ nel terzo quarto che Cesena mette le mani sul match, continuando la sua strepitosa partita difensiva (solo 48 punti concessi a fine a gara) e trovando finalmente anche quei punti lasciati per strada in avvio di partita. Tutti danno un contributo alla causa (giovani, veterani, giocatori nuovi e vecchi) e scavano un solco che sale in doppia cifra e si mantiene costante anche nell’ultima frazione di gioco.

Il tabellino cesenate: Montalti 7, Valgimigli 12, Gabellini 2, Nocerino 9, Rossi 12, Poggi 12, Bonfim , Zoboli 4, Canzonieri 2, Sansovini, Gaggi, Pezzi. All: Vandelli.