Cesena 2005 al rush finale: "C’è fiducia, ci salveremo"

"E’ il momento decisivo della stagione. Ci serve una vittoria e ci serve ora, contro Anzola". Coach Marco Vandelli serra le fila e alza le picche in vista del match che sabato, alle 21, vedrà la sua Cesena Basket 2005 ospitare la compagine bolognese nell’ambito della seconda fase del campionato di Divisione regionale 1, quella che mette in palio la salvezza.

Vandelli, serve mettersi alle spalle tre sconfitte consecutive.

"Sapevamo che ci sarebbero state difficoltà, ma allo stesso tempo sappiamo di poter contare su un gruppo di valore, unito e fortemente motivato. A questo punto della stagione non ha senso recriminare su infortuni e assenze varie che ci stanno perseguitando da inizio campionato, conta solo invertire la rotta". La formula dice che retrocederà soltanto una squadra delle sei nella vostra poule. Ma voi al momento siete ultimi.

"La situazione è complessa, ma non certo compromessa. L’aspetto più bello è quello che tocco con mano ad ogni allenamento, quando mi trovo davanti a una squadra ancora pienamente sul pezzo, nella quale ognuno, giovane o veterano, è pronto a fare ciò che serve per aiutare gli altri".

Le avversarie?

"Sono tutte agguerrite, molte si sono anche rinforzate in quest’ultima fase. Penso per esempio agli stessi Stars, che hanno aggiunto giovani di qualità che gravitano intorno al bacino della serie A per il rush finale. Ma anche noi sappiamo rispondere adeguatamente".

Mancano cinque gare.

"Tre partite saranno a casa nostra, serve sfruttarle al massimo. A partire da quella alle porte, che può davvero essere lo spartiacque della stagione. Ci faremo trovare col coltello tra i denti".

Parlando di partite casalinghe, brucia il ko al fotofinish contro Castelfranco Emilia.

"Era una gara già vinta, che abbiamo perso. Non importa, i rimpianti non portano punti".

Cosa li porta?

"Il duro lavoro in palestra, quello al quale ci stiamo dedicando da inizio stagione".

Preoccupato?

"Non posso certo dire di essere tranquillo, però ho grande fiducia nei nostri mezzi. Ci salveremo. Ce lo meritiamo, se lo merita la società, solida e con un validissimo progetto di valorizzazione dei giovani e se lo merita la città, che ci sta seguendo con entusiasmo e passione".

Luca Ravaglia