Cesena 2005 cerca l’impresa contro Massa

Questa sera alle 21, la Cesena Basket 2005 tornerà tra le mura amiche del Palaippo per affrontare Massa Lombarda in occasione della terza giornata del campionato di Divisione Regionale 1.

La squadra biancazzurra si ripresenterà davanti al suo pubblico ancora a secco di punti, anche se in effetti entrambe le gare fin qui disputate – e perse – avrebbero potuto concludersi con un risultato diverso.

Coach Marco Vandelli, rimpianti?

"Nessuno. Il campionato è lunghissimo e noi ci stiamo allenando davvero con lo spirito giusto. Abbiamo dalla nostra parte la consapevolezza di poter contare su un gruppo giovane e con grandi margini di crescita: i risultati arriveranno. La prima partita contro Tiberius Rimini ci ha visto pagare quello che per molti è stato il debutto tra i senior, mentre a Bertinoro contro Gaetano Scirea abbiamo perso di 1 giocandocela fino alla fine. Peccato, certo, ma si va avanti col massimo delle motivazioni".

Sta per arrivare una delle squadre più forti della categoria.

"Massa Lombarda è stata costruita per prendersi la promozione. E’ fortissima e noi la rispettiamo, ma la affronteremo a testa alta, pur privi di due titolari su cinque: Dell’Omo che conto di recuperare almeno per la panchina la prossima settimana e Malaguti alle prese con un attacco influenzale. Andremo in campo sereni, desiderosi di far divertire il nostro pubblico e puntando sulle caratteristiche che fanno parte del nostro dna: l’intensità e la velocità di manovra".

Come stanno crescendo i giovani?

"Hanno entusiasmo e motivazioni da vendere: la prima squadra comprende in pratica anche il gruppo Under 19 che lunedì inizierà il suo campionato gold. I ragazzi in pratica giocheranno due partite alla settimana, allenandosi tutti i giorni. E’ un impegno importante, ma anche estremamente gratificante, che li aiuterà a crescere molto in fretta". Luca Ravaglia