Cesena 2005 espugna il campo di Bertinoro
21 ott 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
La squadra di coach Vandelli festeggia la seconda vittoria in tre partite

Corroborante vittoria della Cesena Basket 2005 che alla terza giornata del torneo di Divisione Regionale 1 espugna il campo di Bertinoro 58-59 (8-15, 25-23, 44-43) regalando alla squadra di coach Marco Vandelli la seconda vittoria in tre partite.

Cesena parte a razzo spinta dalle iniziative del 2007 Nocerino, mentre per Bertinoro non segna quasi nessuno. Sul 16-4 per i cesenati, il tecnico di casa Solfrizzi rimescola le carte riuscendo a ridurre progressivamente il gap avvio di secondo quarto: così i biancazzurri vengono prima raggiunti e poi superati dal libero di Panzavolta che certifica il punteggio di metà gara col minimo vantaggio casalingo 25-23. In apertura di terza frazione Bertinoro prova a scappare (le triple di Angeletti e Bassi valgono il + 8) ma Poggi e Nocerino rispondono con identica moneta e ritrovano il pari a quota 33.

La quarta frazione si apre con un nuovo mini allungo dei padroni di casa subito raggiunti e superati da Cesena (recuperata di Zoboli e tripla di Poggi) poi piovono canestri da dietro l’arco in serie (Canzonieri e per due volte un convincente Poggi) per un allungo pesante esterno (56-48). A meno di tre minuti dalla sirena finale però Cesena si incarta, mentre Bertinoro punisce ogni errore; segna due volte Agatensi, poi altra persa per Cesena e Panzavolta che converte i due liberi su fallo subito da Rossi per un insperato pareggio a quota 58. Rossi sbaglia una tripla, mentre dall’altra parte del campo Panzavolta cerca la penetrazione ma il muro cesenate lo respinge e la recuperata di Zoboli mette in moto Rossi che lascia scorrere i secondi prima di partire per un’incursione nel cuore dell’area che viene fermata fallosamente da Panzavolta. Di secondi ne mancano solo 4 e il primo libero segnato spariglia le carte: 59-58 per Cesena con Rossi che sbaglia il secondo e Bertinoro che non riesce a replicare.

Il tabellino cesenate: Montalti, Valgimigli , Nocerino 16, Rossi 9, Poggi 14, Massari, Bonfim, Zoboli 4, Canzonieri 12, Canali, Gaggi, Pezzi 4. All: Vandelli.

