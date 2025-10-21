Cesena 2005 espugna il campo di Bertinoro

Corroborante vittoria della Cesena Basket 2005 che alla terza giornata del torneo di Divisione Regionale 1 espugna il campo di Bertinoro 58-59 (8-15, 25-23, 44-43) regalando alla squadra di coach Marco Vandelli la seconda vittoria in tre partite.

Cesena parte a razzo spinta dalle iniziative del 2007 Nocerino, mentre per Bertinoro non segna quasi nessuno. Sul 16-4 per i cesenati, il tecnico di casa Solfrizzi rimescola le carte riuscendo a ridurre progressivamente il gap avvio di secondo quarto: così i biancazzurri vengono prima raggiunti e poi superati dal libero di Panzavolta che certifica il punteggio di metà gara col minimo vantaggio casalingo 25-23. In apertura di terza frazione Bertinoro prova a scappare (le triple di Angeletti e Bassi valgono il + 8) ma Poggi e Nocerino rispondono con identica moneta e ritrovano il pari a quota 33.

La quarta frazione si apre con un nuovo mini allungo dei padroni di casa subito raggiunti e superati da Cesena (recuperata di Zoboli e tripla di Poggi) poi piovono canestri da dietro l’arco in serie (Canzonieri e per due volte un convincente Poggi) per un allungo pesante esterno (56-48). A meno di tre minuti dalla sirena finale però Cesena si incarta, mentre Bertinoro punisce ogni errore; segna due volte Agatensi, poi altra persa per Cesena e Panzavolta che converte i due liberi su fallo subito da Rossi per un insperato pareggio a quota 58. Rossi sbaglia una tripla, mentre dall’altra parte del campo Panzavolta cerca la penetrazione ma il muro cesenate lo respinge e la recuperata di Zoboli mette in moto Rossi che lascia scorrere i secondi prima di partire per un’incursione nel cuore dell’area che viene fermata fallosamente da Panzavolta. Di secondi ne mancano solo 4 e il primo libero segnato spariglia le carte: 59-58 per Cesena con Rossi che sbaglia il secondo e Bertinoro che non riesce a replicare.

Il tabellino cesenate: Montalti, Valgimigli , Nocerino 16, Rossi 9, Poggi 14, Massari, Bonfim, Zoboli 4, Canzonieri 12, Canali, Gaggi, Pezzi 4. All: Vandelli.