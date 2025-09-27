Cesena 2005 ha iniziato a scaldare i motori

A meno di una settimana dall’inizio del campionato di Divisione Regionale 1, la Cesena Basket 2005 scalda i motori preparandosi a una stagione che si annuncia – anche quest’anno – all’insegna delle novità. "Partiremo venerdì 3 ottobre sul campo di Baricella – riepiloga il vice presidente Carlo Zoffoli, che è anche accompagnatore e addetto al tavolo della squadra – e prima di tutto ad accoglierci ci sarà una formula diversa rispetto a quella dello scorso anno: sono stati formati due gironi da 18 squadre, al termine dei quali inizierà la post season. Affronteremo il campionato con una squadra profondamente rinnovata rispetto allo scorso anno, ma che già in queste prime settimane di allenamento ha dimostrato entusiasmo e il pieno di motivazioni. A partire da quelle che guidano i veterani".

Il primo riferimento è Filippo Rossi, un passato anche in serie B ai tempi dei Tigers Cesena, che ormai da anni ha deciso di sposare il progetto del club nel quale era cresciuto cestisticamente, contribuendo anche ad aiutare le giovani leve a crescere più in fretta. "E’ il nostro punto di riferimento – conferma Zoffoli – una responsabilità che sta affrontando con grande maturità. A fargli compagnia non ci saranno più Montaguti, Oscar Pezzi, Santoro e Sangiorgi, che hanno scelto altre strade, per ragioni legate a impegni lavorativi o scolastici. Ci siamo dunque riorganizzati, partendo da una serie di altre conferme importanti. Penso per esempio a Francesco Poggi, che ci aveva raggiunto a metà della scorsa stagione e che si era immediatamente ambientato, portando un contributo di peso. Aggiungo poi Montalti e i giovani Nocerino e Ivan Pezzi (quest’ultimo fratello minore di Oscar) che hanno già dimostrato di saper essere protagonisti".

Restando in tema di giovani, dal vivaio si affacciano anche Sansovini, Bonfim e Canali, ai quali coach Vandelli e il suo vice Paganelli guardano con fiducia, sia nell’ottica della crescita personale, che dell’apporto che potranno dare alla squadra col passare delle partite. "A questi – riprende Zoffoli – sono da aggiungere i nuovi arrivi o i ritorni a casa di giocatori che conosciamo molto bene: Giorgio Canzonieri, atleta solido con molteplici esperienze anche in serie C; Enrico Valgimigli, play-guardia duttile e affidabile e Niccolò Zoboli ed Ettore Gaggi, rispettivamente guardia e ala già perfettamente integrati all’interno del gruppo". Un gruppo che dunque si posiziona ai blocchi di partenza profondamente rinnovato, non solo nei nomi, ma anche nelle caratteristiche fisiche e atletiche. Coach Vandelli dovrà probabilmente mettere mano alla lavagna per modificare assetti e alchimie, mantenendo come punto fermo la volontà di valorizzare i giovani e di portare in campo un gioco fatto di intensità e sacrificio, gli ingredienti più apprezzati da chi si siede in tribuna a godersi lo spettacolo.

Luca Ravaglia