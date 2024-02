Cesena 2005, ora rialzati . Oggi in campo a Riccione

Magari una pausa di riflessione può essere d’aiuto. Chissà se la tristissima frase estremamente in voga tra (ormai quasi ex) fidanzati vale anche per lo sport.

La Cesena Basket 2005, reduce da una settimana di stop del torneo, lo scoprirà questa sera sul campo di Riccione, dove la squadra guidata da coach Marco Vandelli tenterà di riprendere la via delle vittorie nel campionato di Divisione Regionale 1 mettendosi alle spalle un periodo cupo caratterizzato da quattro sconfitte consecutive. In effetti l’occasione per cambiare passo è ghiotta per diverse ragioni, a partire dal clima che si respirerà in campo.

Il match contro Riccione è in effetti un classico, diventato sempre più sentito su entrambi i lati del campo.

Se l’aria resa frizzante dall’adrenalina è sempre un buon tonico, serve però in ogni caso aggiungere anche un aspetto decisamente più pragmatico: la gara di questa sera (la palla a due è in programma alle 21), sarà uno scontro diretto tra due squadre appaiate a quota 20 punti in classifica. Lo scalino è per di più affollatissimo, dal momento che nella stessa posizione ci sono ben cinque squadre (oltre a Cesena e Riccione si aggiungono l’Artusiana Forlimpopoli, Massa Lombarda e Baricella): per evitare di rimanere schiacciati e trovare spazio se non altro per sgranchirsi le gambe, serve fare un passo in avanti.

Il discorso vale in particolare per Cesena, che è ferma da troppo tempo e ha certamente bisogno di cambiare aria.

Anche perché la squadra biancazzurra ha dimostrato di poter reggere il confronto con tutte, togliendosi soddisfazioni importanti. Le precedenti nove vittorie consecutive sono lì a dimostrarlo: non si infilano 18 punti di fila in classifica (dei 20 di cui si diceva prima) per caso. E con questo si arriva all’attualità: serve tornare a vincere, in un campo non facile e con un gruppo giovane che ha bisogno di ritrovare entusiasmo per offrire il meglio di se stesso.

Con un campionato ancora lunghissimo (quella di domani sarà la giornata numero 22 di 34), tornare a scalare posizioni è la soluzione migliore per rimettere pepe sul torneo.