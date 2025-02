Cesena 2005 si prepara alla seconda fase. Ora inizia la corsa per la salvezza

In ambito maschile, la Cesena Basket 2005, che milita nel campionato di Divisione Regionale 1, ha due settimane di tempo per prepararsi all’inizio della seconda fase, quella che mette in palio la permanenza in categoria. La squadra di coach Marco Vandelli è reduce da un ottimo mese, caratterizzato da vittorie importanti (l’ultima sabato scorso contro Faenza, seconda) che però per un soffio non sono bastate a regalare l’accesso all’altro girone, quello con finestra sulla promozione. Ora le carte si rimescolano. Cesena entrerà nel nuovo raggruppamento con Castel San Pietro, portandosi in dote i punti degli scontri diretti con quest’ultima: uno vinto e uno perso. Dunque entrambe le formazioni partiranno da quota 2. A loro si aggiungeranno Castelfranco Emilia, Anzola, Casalecchio e Stars Bologna.