Cesena 2024/25: Giovani del vivaio protagonisti in Serie B

Consolidare la categoria puntando sui giovani, meglio ancora se cresciuti nel vivaio, questo l’obiettivo che si erano prefissati i vertici bianconeri per questa stagione 2024/25 e la missione si può dire ampiamente compiuta. Sul campo è arrivata la salvezza comoda, impreziosita poi dalla qualificazione ai playoff, mentre dati alla mano quella del Cavalluccio è risultata la rosa con la media età più bassa, 24 anni e 8 mesi (fonte Transfermarkt) dell’intera serie B. Una differenza di tre anni e oltre rispetto a Cremonese e Sampdoria (27,8) e Sudtirol (27,9) mentre al Bari lo scettro di squadra più esperta della categoria con una media età della rosa di 28,2.

Un dato che cambia leggermente se si tengono in considerazione sia i giocatori effettivamente impiegati, tra campionato e coppa il Cesena ne ha mandati in campo in tutto 27, che il loro minutaggio, e qui la forbice va dalle 40 presenze e 3.493 minuti di Mangraviti all’unica apparizione con 3’ minuti giocati di Ogunseye in Coppa contro il Padova a inizio agosto. In questo caso la media età sale a 25,6, di poco sopra a Pisa e Cosenza (25,4), Sassuolo (25), Juve Stabia (24,3) e Frosinone (23,7). Invece Cremonese (27,7), poi Bari e Catanzaro (27,5), sono risultate le squadre con la media di età più alta mettendo nella statistica solo i componenti che hanno giocato almeno un minuto. A proposito dei giocatori impiegati, i 27 del Cesena, gli stessi dello Spezia, sono un dato basso visto che solo Brescia e Mantova con 26 hanno fatto ruotare meno elementi. La distanza risulta invece abissale se comparata con i numeri prodotti da Sampdoria e Frosinone (38), ma soprattutto con la Salernitana che in questa stagione ha mandato in campo ben 42 giocatori.

Passando dai numeri alle considerazioni si può senz’altro dire che la linea verde paga anche se non deve mancare all’interno dello spogliatoio una certa dose di esperienza, utile soprattutto nei momenti difficili. Tra tutte le squadre in lizza però il Cavalluccio è risultato in fondo alla classifica anche nel numero complessivo di presenze in B sommando le partite disputate da tutti i giocatori: 1.523 i gettoni accumulati in totale dai bianconeri, davanti solo a Mantova (1.443) e Juve Stabia (1.385). Meno della metà del totale presenze complessive della rosa del Bari (3.383) e ben al di sotto anche di quelle di Spezia (2.670) e Sampdoria (2.631).

Si parlava di giovani e meglio se cresciuti nel vivaio e qui il Cesena ha battuto tutti per distacco: Mignani ha avuto a disposizione ben 11 elementi provenienti dalla cantera bianconera: Shpendi, Berti, Francesconi, Pieraccini, oltre ai mai impiegati Giovannini, Manetti, Veliaj, Coveri e Castorri, più Ciofi e Saric, anche se il primo è arrivato in Romagna in età da Primavera, mentre il secondo ha fatto una stagione con gli Allievi prima di approdare al Carpi. Sassuolo, Spezia e Brescia con 6 giovani cresciuti in casa le squadre più vicine, mentre Mantova, Juve Stabia, Pisa e Carrarese non hanno utilizzato giocatori del vivaio.

