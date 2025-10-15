Cesena a La Spezia un anno dopo. C’è una rivincita da prendersi

Dodici mesi fa o poco più, era il 1° settembre, quarta giornata, un Cesena pimpante sfiorava l’impresa al Picco. Sabato il Cavalluccio ci riproverà a portare a termine una missione che sfuggì negli ultimi minuti di gara costringendo a lasciare in Liguria, oltre ai punti anche tanti rimpianti. Una sfida, quella, che verrà ricordata anche per il primo gol in serie B di un Tommaso Berti che travestito da Cristian Shpendi, il gemello era fermo ai box per un problema fisico, fu lesto a mettere in rete di testa un preciso cross di Donnarumma al 5’ minuto. Era un Cavalluccio sbarazzino che senza troppi timori metteva in crisi chiunque con rapidi fraseggi e giocate imprevedibili.

Una spensieratezza che di lì a poco verrà ridimensionata dalla dura realtà della serie B e che costringerà Michele Mignani a rinunciare ad un aggressivo 3-4-2-1 per un più prudente, ed anche meno spettacolare, 3-5-2. Quella sfida fu ribaltata nelle battute conclusive dai gol di Soleri all’84 e di Bertola al 10’ minuto di recupero, prodezze che fecero tornare a casa il Cesena a mani vuote, come nella prima trasferta a Sassuolo.

Della squadra che allora scese in campo dal primo minuto sabato prossimo ci saranno appena quattro superstiti, Ciofi, Mangraviti, Berti e forse Adamo. Mancherà l’ex Bastoni, tolto dai giochi dalla squalifica per due giornate, mentre vivranno il match da protagonisti Klinsmann, che lo scorso anno ancora faceva il dodicesimo a Pisseri, e Francesconi che invece entrò a 20 minuti dalla fine proprio per sostituire Bastoni.

Stessa guida in panchina per entrambe mentre in casa spezzina, quello che è cambiato di più in questa stagione, è il panorama che si ammira dalla classifica. Alla vigilia dell’ottava giornata, lo scorso anno, la formazione di Luca D’Angelo era seconda in classifica con 13 punti a tre lunghezze dal Pisa capolista, aveva messo insieme 4 vittorie, 3 pareggi, era l’unica squadra ancora imbattuta, e guardava il Cesena dall’alto dei due punti in più. Uno score che faceva già presagire un’annata da protagonista e così è stato con una promozione in A che alla fine è sfuggita in finale playoff per opera della Cremonese.

I progetti quest’anno non sono cambiati, ma l’avvio ha dell’incredibile: 4 sconfitte, 3 pareggi e nessuna vittoria e ultimo posto solitario con soli tre punti, ben 8 sotto al Cesena. Una metamorfosi che al momento non trova troppe spiegazioni, la squadra ha mantenuto la stessa ossatura anche se ha perso Pio Esposito che con i suoi 17 gol ha contribuito tantissimo a far volare in alto le aquile fino alla fine. Il Cesena lo scorso anno arrivò alla sfida del Picco alla vigilia della prima sosta per le nazionali e dopo la vittoria interna contro il Catanzaro. Quest’anno l’appuntamento si ripropone dopo la sosta, la seconda, e soprattutto dopo una doppia sconfitta che obbliga ed evitare assolutamente nuovi inciampi. Non c’è dubbio che questa volta i punti, per entrambe, pesano molto di più.

Andrea Baraghini