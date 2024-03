Cesena Adamo: "Pronto a fare ancora meglio"

Emanuele Manolo Pio Adamo, centrocampista classe 1998 del Cesena, per tutti solo Manolo, è stato probabilmente il giocatore che ha realizzato i due gol più importanti nella stagione dei bianconeri. Li ha messi a segno sempre contro la stessa squadra, il Gubbio, e per di più in due momenti determinanti del cammino dei romagnoli. Il primo domenica 5 novembre 2023 in terra umbra. In una squadra subito ridotta in dieci uomini e sotto 1-0 dopo la rete dei padroni di casa con Di Massimo al 19’, Adamo ha timbrato il fondamentale gol del pareggio al 37’, un segnale di riscossa per una squadra che ha lottato e prevalso contro la corrente avversa della malasorte.

Il secondo lunedì al Manuzzi, sempre contro la formazione eugubina. La sua spettacolare rete ha sbloccato lo 0-0 al quinto minuto della ripresa. Un gol fondamentale perché ha cancellato quelle eventuali paure e timori di una gara che avrebbe potuto farsi in salita in un momento chiave della stagione, vale a dire dopo la seconda sconfitta del Cesena nel turno precedente in trasferta contro la Carrarese. Poi a certificare la vittoria bianconera è arrivato il gol di Shpendi, ma chi ha aperto la strada e tranquillizzato tutti era stato proprio lui, Manolo Adamo.

Adamo si è reso conto dell’importanza del suo gol, il quarto stagionale?

"Sì, d’accordo, è stato un gol importante, ma devo ringraziare i miei compagni. Perché è vero che io l’ho sbloccata ma l’ho fatto grazie anche al lavoro della squadra".

Nell’intervallo sullo 0-0 in spogliatoio che atmosfera si respirava?

"C’era l’ambiente giusto. Eravamo concentrati e non preoccupati. Abbiamo parlato di un paio di cose tattiche e poi siamo rientrati in campo carichi e determinati".

Si è chiesto cosa sarebbe successo se non foste riusciti a vincere?

"Che nella partita successiva saremmo andati in campo per vincere. Come facciamo sempre dall’inizio della stagione e come faremo sempre fino alla fine".

Cos’ha pensato il giorno dopo a mente fredda?

"Che era stato importante vincere, poi se la vittoria arriva anche tramite un mio gol ben venga, ma l’importante era portare a casa la partita".

Sembra quasi non contento...

"No lo sono stato. Mi ha anche chiamato la mia famiglia per farmi i complimenti, ma io sono fatto così: guardo sempre avanti, quello che è stato è stato. E infatti il giorno dopo sono andato al campo per allenarmi e per essere pronto per la partita contro la Vis Pesaro. Ci siamo prefissati un obiettivo, vogliamo raggiungerlo e dobbiamo andare avanti finché non l’avremo raggiunto".

Ammette però che sta disputando una grande stagione?

"Beh sì, direi che è la migliore nella mia carriera. Però non mi accontento. Sono al servizio della squadra e cerco di dare tutto me stesso per i miei compagni".

Ha già segnato 4 gol, anche contro Rimini e proprio la Vis Pesaro. È il suo massimo in carriera?

"In C sì, a Monterosi ne avevo fatti quattro, mentre in D ero arrivato a 7, ma giocavo esterno d’attacco".

Mancano sette partite, il traguardo è in vista.

"Non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo continuare a vincere e pensare solo a noi, non a quello che fanno le altre squadre. Cerchiamo di vincere tutte le partite, poi alla fine tireremo le somme".

Domenica si va a Pesaro e poi ci sarà un’altra gara in trasferta, a Lucca.

"E non saranno affatto gare facili, come del resto tutte quelle che arriveranno nel finale di stagione perché tutte le squadre hanno bisogno di punti, cosa che vale anche per la Vis, per cercare di raggiungere i rispettivi obiettivi. Ma noi dobbiamo fare quello che sappiamo e che facciamo da inizio stagione: andare in campo tranquilli, carichi e determinati. E portare a casa la partita".

Stefano Benzoni