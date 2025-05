Cesena ai playoff: Mignani celebra il traguardo e punta alla vittoria

Il Cesena giocherà i playoff. Un risultato straordinario, celebrato anche da Mignani in conferenza stampa: "Siamo arrivati in fondo con fatica e sacrificio – dichiara –. Non siamo belli come prima, ma abbiamo fatto una piccola grande impresa perché abbiamo lasciato un sacco di squadre indietro. Sono dell’idea che nell’arco di 38 partite una squadra raccolga ciò che merita, per questo bisogna fare solo complimenti ai ragazzi. In questo modo abbiamo messo la ciliegina sulla torta, ma l’imperativo ora è quello di andare ai playoff con l’idea di poterli vincere. Altrimenti non ha senso presentarci".

Terza qualificazione ai playoff raggiunta su tre partecipazioni alla serie B per Mignani, che sposta però l’attenzione sui ragazzi: "Sono contentissimo per come hanno lavorato nel corso di questa stagione. In una rosa di 20 giocatori ci può essere qualcuno di scontento, ma stasera stiamo vivendo tutti la qualificazione con una grande gioia. La stagione non è finita, proviamo ad andare ancora avanti passetto dopo passetto".

Sulle condizioni di Antonucci e Prestia, l’allenatore tranquillizza la tifoseria almeno sul primo: "Per Mirko si tratta di un semplice affaticamento, fortunatamente nulla di particolare. E’ un ragazzo generoso che non si risparmia mai e ha valori fisici incredibili. Prestia ha invece subito una leggera distorsione al ginocchio, che i nostri medici valuteranno già a partire da domani".

Una considerazione su un campionato dove le neopromosse hanno fatto meglio delle retrocesse: "La classifica ci dice che qualche squadra che aveva diverse aspettative non ha fatto il campionato che si aspettava. Ci sono squadre blasonate in fondo alla classifica, di cui una è retrocessa e altre faranno i playout. Alla fine i valori tecnici si sono rivelati secondari rispetto ad altri. Pensiamo comunque a noi e cerchiamo di finire la stagione al meglio delle nostre possibilità".

Sulla partita di Catanzaro: "Queste sono gare che vanno lette e preparate nella maniera giusta. Può succedere di tutto, recuperiamo energie e cerchiamo di arrivarci con la testa giusta e la forma giusta".

In conferenza anche Mirko Antonucci, match-winner della gara, che tranquillizza tutti sul suo infortunio: "Avevo i crampi ed ero stremato, non è nulla di che. Il gol è stato molto importante, è stata una gioia immensa sia per me che per la squadra". Un piccolo giudizio sulla stagione personale per l’attaccante, che dichiara: "A livello personale l’unica cosa che conta per me è quella di fare i playoff. Ho letto tante cose sul mio conto quest’anno, ma ho sempre dato tutto e corso ogni partita dal primo all’ultimo minuto". Chiusura sulla gara di sabato: "Dobbiamo andare a giocarla più tranquilli possibili e provando a fare il risultato".

