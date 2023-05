Alluvione Cesena, notte spettrale: abitanti messi in salvo coi gommoni. Appello drammatico del sindaco

Cesena, 17 maggio 2023 – Notte spettrale a Cesena. E drammatico appello del sindaco questa mattina. “Probabile una nuova esondazione del fiume Savio. Allontanarsi dagli argini, abbandonare i piani terra e gli scantinati”. Così Enzo Lattuca in un post su Facebook.

Alluvione Cesena, il salvataggio di una famiglia

“Sono esondati in queste ore anche molti corsi d’acqua secondari, la situazione è critica su tutto il territorio comunale”, spiega il sindaco in un video in cui avvisa la popolazione della probabile nuova esondazione del fiume Savio. “Siamo impegnati anche in queste ore per evacuazioni e allagamenti ma anche per alcune frane che stanno interessando la zona collinare. Massima allerta: ancora per oggi dobbiamo tenere alta l’attenzione”, aggiunge.