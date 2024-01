Cesena, arriva il provvedimento del giudice: "Un match senza tifosi e 1.000 euro di multa"

Una gara a porte chiuse, e sarà quella interna con la Fermana di sabato 3 febbraio, e mille euro di ammenda, questa la sanzione comminata al Cesena ieri dal giudice sportivo Palazzi, che non ha quindi ritenuto opportuno avviare un supplemento di indagine per i fatti avvenuti dopo il triplice fischio finale della gara di domenica contro l’Olbia. Una sentenza, contro la quale non verrà presentato ricorso, tutto sommato prevista anche dai vertici del cavalluccio, che fino all’ultimo hanno comunque sperato di cavarsela con una ammenda, possibilità in questi casi però alquanto remota. Riconosciuta quindi, com’era scontato, la responsabilità oggettiva del Cesena nonostante il gesto incriminato, invasione di campo e tentativo di aggressione al portiere avversario, sia stata iniziativa sconsiderata di un tifoso, nella fattispecie il padre di Cristian Shpendi che per questo gesto è stato condannato a tre anni lontano dagli stadi.

Le società sono responsabili della sicurezza all’interno degli impianti e se si verificano fatti come quelli accaduti domenica le conseguenze automaticamente ricadono su di loro. Nel dispositivo del Giudice Palazzi vengono infatti prima ricostruiti i fatti: "Al termine della gara una persona proveniente dagli spalti (intersezione tra la Curva Mare destinata ai tifosi del Cesena e la Tribuna adiacente) accedeva indebitamente all’interno del terreno di gioco e, correndo verso un tesserato della società Olbia, il calciatore Rinaldi Filippo, tentava di sferrargli un colpo al volto, senza riuscire ad attingerlo in tale zona del corpo. La colluttazione avveniva a circa 20 metri dalla linea di porta, verso la parte centrale della linea mediana. Il predetto soggetto veniva prontamente allontanato e preso in custodia dagli addetti alla sicurezza. Successivamente il tifoso veniva identificato come il padre di un tesserato del Cesena, il n. 9 Sig. Shpendi Cristian)".

"Di tale condotta – si legge poi – deve essere ritenuta responsabile la società Cesena, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, C.S.G., alla luce, fra l’altro: del rapporto di parentela dell’autore del gesto con un calciatore della società medesima; delle conseguenze pregiudizievoli riportate dal di lui figlio in uno scontro di gioco con il calciatore avversario, destinatario del colpo inferto; della direzione del gesto in danno di un calciatore avversario della società ospitante". In base a tutto questo, dicevamo, il Cesena giocherà la gara interna contro l’attuale fanalino di coda Fermana, in calendario appunto sabato 3 febbraio alle 20,45, senza l’apporto del proprio pubblico, e questo dopo essere costretto a disputare la gara interna precedente, contro il Pontedera, sabato 20 Gennaio sempre in notturna alle 20,45, con la Curva Mare chiusa a causa dei fatti avvenuti a Pescara, quando un paio di petardi lanciati dal settore ospiti esplosero vicino agli steward, causando conseguenze per uno di questi. In un cammino verso il primo posto lastricato di insidie, di certo sono tutte situazioni che non aiutano la causa.