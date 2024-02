Cesena, assedio alla Fermana . Decisivo il guizzo di Shpendi

Cesena

1

Fermana

0

CESENA (3-4-2-1): Pisseri, Pieraccini, Prestia, Silvestri, Adamo, Varone (23’ st Ogunseye), De Rose, David (40’ st Donnarumma), Saber (1’ st Berti), Kargbo (26’ pt Corazza), Shpendi (40’ st Francesconi). All. Toscano. A disp. Veliaj, Siano, Piacentini, Coccolo, Pierozzi, Chiarello.

FERMANA (4-3-2-1): Furlanetto, Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi (39’ st Carosso), Scorza (14’ st Gianelli), Giandonato, Misuraca, Malaccari (5’ pt Heinz), Petrungaro (39’ st Giovinco), Paponi (14’ st Sorrentino). All. Protti. A disp. Borghetto, Mancini, Bonfiglio, Santi, Fontana, Condello, Macandella, Niang, Semprini, Petrelli.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Rete: 38’ st Shpendi.

Note: espulso Heinz al 46’ st; ammoniti Fort, Paponi, Varone, Silvestri, Giandonato, Adamo, Toscano (all. Cesena); angoli 10-5; recupero 3’ e 4’.

Vince il Cesena contro l’ultima della classe, la Fermana, e fa una gran fatica anche perché spreca, costruisce mezza dozzina di occasioni da rete ma passa solo dopo 82 minuti di sofferenza e va a +9 sulla Torres che oggi ospita il Sestri Lfevante. Silenzio glaciale, si gioca a porte chiuse nel malinconico Manuzzi in cui entra solo il fumo dei fumogeni degli ultras che tifano fuori, sotto la Mare. Spalti vuoti dopo l’invasione di campo di Shpendi senior con tentativo di aggressione al portiere Rinaldi dell’Olbia. In tribuna il presidente John Aiello, in Romagna fino a lunedì.

Il Cesena inizia subito l’assedio, fugge sulla fascia Shpendi e crossa in mezzo, Kargbo al volo, sopra la traversa. Si fa male subito Malaccari, lo sostituisce Heinz che poco dopo interviene duro su Kargbo costretto a uscire, Corazza. La Fermana parte con personalità, per mezz’ora, rintuzza bene la manovra bianconera abbastanza lenta, involuta, non la solita. Manca il tradizionale seltz della capolista, in particolare le scorribande veloci di Kargbo e di Donnarumma acciaccato che entrerà solo nel finale. Ci prova Adamo da trenta metri, Furlanetto devia sopra la traversa (40’). Al 43’ Shpendi è atterrato in area, proteste veementi, per l’arbitro tutto regolare. Al 45’ il Cesena ha l’occasione clamorosa per passare, Cristian arriva davanti a Furlanetto, il portiere marchigiano riesce a deviare in angolo.

Nella ripresa entra subito Berti per Saber, la musica cambia, il gioco si fa veloce, è l’ambiente ideale per la capolista, gli ospiti vanno in affanno ma il bunker regge. Si gioca solo nella metà campo Fermana, spazi stretti. Al 55’ rapido contropiede di Berti, assist di Shpendi per Varone, botta sicura ma Furlanetto devia ancora. Nel frattempo sono ammoniti Varone e Silvestri, entrambi in diffida salteranno il derby a Rimini. Il match si fa duro, ripetuti falli, la posta in palio è enorme. Al 72’ dal dischetto De Rose ha la palla dello strike, stavolta Furlanetto non ci arriva ma Heinz respinge sulla linea. Al 77’ invece il portiere si ripete togliendo palla dall’incrocio su colpo di testa di Ogunseye. Insiste, insiste e il Cesena passa e tocca a Cristian Shpendi (14 timbri) bucare il bunker al termine di un contropiede da lui avviato e concluso dopo che Furlanetto aveva respinto la botta di Ogunseye. A tempo scaduto è espulso Heinz, poi tutti a cantare ’Romagna mia’ coi tifosi fuori dallo stadio. Ma quanta fatica.