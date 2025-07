Cesena, Avellino più vicino a Bastoni. Agostini-Succi a capo del vivaio

Nuova organizzazione nel settore giovanile, ora c’è anche l’ufficialità. "Massimo Agostini – si legge nella nota del club – è il nuovo responsabile del settore giovanile. Già membro del consiglio di amministrazione e leggenda del club, risultando ancora oggi il secondo miglior marcatore di sempre nella storia bianconera, ricoprirà anche il ruolo di supervisore delegato dal board, con l’obiettivo di trasferire a tutti i calciatori, della prima squadra alle giovanili, il più profondo senso di identità, sacrificio e passione verso il Cavalluccio. L’area dirigenziale del settore giovanile vedrà protagonista anche un altro calciatore simbolo della storia del club, Davide Succi, al quale è stato affidato il ruolo di responsabile tecnico del vivaio, mentre Fabrizio Faro rivestirà l’incarico di responsabile dell’attività di base e coordinatore". Di fatto la parte operativa toccherà al ’Cigno’ Succi, coadiuvato da Faro, a Massimo Agostini invece l’investitura di responsabile, essendo anche l’unico in possesso del patentino che consente di coprire questa carica, con compiti di supervisione. Succi proseguirà nel percorso avviato da Roberto Colacone passato a coprire lo stesso ruolo al Venezia. Proprio oggi i lagunari dovrebbero dare l’annuncio ufficiale. In cima alla lista delle priorità, ora, la definizione dei tecnici delle giovanili: certa la conferma sulla panchina della Primavera 1 di Nicola Campedelli, mentre potrebbe salutare Christian Lantignotti che ha comunque svolto un ottimo lavoro con la formazione Under 18. Promosso a coordinatore dei portieri del settore giovanile Emiliano Dei.

Mercato. Su Simone Bastoni ci sarebbe forte il pressing dell’Avellino, sempre aperta anche la pista Modena con il quale il Cesena potrebbe parlare anche del portiere Riccardo Gagno qualora sfumasse l’ipotesi Demba Thiam. L’ex Juve Stabia, sul quale c’è sempre l’attenzione del Monza, è il primo nella lista delle preferenze, ma il suo arrivo è subordinato alla partenza, in tempi brevi, di Jonathan Klinsmann che ha Parma ed un altro club estero tra gli estimatori, nessuno però pronto ad affondare il colpo. Previsto a breve l’incontro con Prestia per discutere del rinnovo, l’idea della società è quella di rimandare i discorsi a settembre-ottobre, se non ci dovesse essere accordo il capitano potrebbe lasciare la Romagna con la Salernitana che ha già alzato l’attenzione. In caso di partenza di Prestia, oltre a Zaro del Modena un nome attenzionato è quello di Patryk Peda (2002) rientrato al Palermo dopo il prestito alla Juve Stabia. Depennato dalla lista dei possibili arrivi invece il nome di Emanuele Rao. Ritenute alte le richieste dell’ex Spal che ora sarebbe nel mirino del Bologna.

Infine, Omar Milanetto, da due anni responsabile dello scouting bianconero, è pronto a legarsi al Napoli.

Andrea Baraghini