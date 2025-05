Cesena Basket 2005: sfida decisiva contro Anzola per la permanenza in Divisione Regionale 1

Una stagione in una partita. Si deciderà oggi al fotofinish il destino della Cesena Basket 2005 che alle 19.45 sul campo di Anzola disputerà l’ultima gara del campionato di Divisione Regionale 1 nel quale lotta per mantenere la categoria. La squadra di coach Marco Vandelli si è ritrovata nella fase più delicata e importante della stagione, vincendo tre partite consecutive e dimostrando di meritare di restare dov’è, ma il punto è che ben più che le sensazioni, a decidere sono i numeri e numeri dicono che ai biancazzurri, per avere la certezza di blindare la permanenza in categoria, servono altri due punti. Quelli in palio oggi contro una diretta contendete che precede i romagnoli di due lunghezze e che nel match d’andata aveva espugnato il PalaIppo 64-71 approfittando del momento più difficile per la squadra di Vandelli, che però proprio da lì si è rialzata cambiando completamente volto. Lo testimonia anche la larghissima vittoria 87-58 (30 - 17,44 - 30, 58 - 43) messa in archivio il 30 aprile contro gli Stars Bologna, altra compagine che naviga nelle acque agitate della graduatoria.

La formula prevede soltanto una retrocessione e al momento nella zona delle sabbie mobili può succedere di tutto, anche perché resta da disputare un altro match bollente, quello tra gli Stars Bologna e Castel San Pietro, che dopo il rinvio in concomitanza della morte del papa, è stato riprogrammato per il 10 maggio. Non senza i malumori degli altri diretti interessati, a partire dai cesenati, che hanno preso atto del fatto che il match potenzialmente decisivo tra due dirette concorrenti si svolgerà quando saranno già noti gli altri risultati. Poco male, quello che conta è che le Giraffe hanno tutti i requisiti per andare a prendersi il quarto successo consecutivo, col quale si chiuderebbero i conti in ogni caso.

Il tabellino del match contro gli Stars Bologna: Montalti 7, Rossi 23, Montaguti 16, Pezzi Oscar 16, Ricci 1, Nocerino 9, Bonfim, Gabellini, Canali, Sangiorgi 3, Poggi 9, Pezzi Ivan 3. All.Vandelli