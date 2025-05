Cesena Basket 2005: Successo al Progetto Academy e camp estivo in arrivo

La Cesena Basket 2005, appena conquistata la salvezza con la formazione senior nel campionato di Divisione reginale 1, e terminati tutti i tornei delle squadre giovanili, continuerà a lavorare in campo coi suoi ragazzi almeno fino a metà estate, per poi darsi appuntamento a fine agosto quando inizierà ufficialmente la stagione 2025/26. In questo periodo l’evento più importante sarà il camp estivo organizzato dalla società nel mese di giugno al playground della palestra Ippodromo, anche se nell’immediato è appena andata in archivio una giornata molto importante sul parquet del Palaippo.

La palestra di casa dei biancazzurri ha infatti ospitato una delle giornate del Progetto Academy e delle selezioni regionali maschili organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro e in particolare dal Comitato Regionale Emilia Romagna. Si tratta del raduno dei migliori atleti della Romagna per le annate 2011 e 2012 che hanno disputato degli allenamenti sotto la guida dello staff tecnico regionale, nel quale è presente anche Lucio Paganelli, allenatore di alcune formazioni giovanili della Cesena Basket 2005 e vice di Marco Vandelli in prima squadra.

Il progetto coinvolge tutto il territorio nazionale ed è coordinato dal Settore squadre nazionali maschili. Al termine si è svolto anche un clinic per allenatori che ha visto anche la presenza del coach della nazionale Francesco Rossi, che allena le giovanili di College Borgomanero. "In questo contesto – si legge nella nota diffusa dal club – è di grande orgoglio considerare che, relative alle due annate di ragazzi presenti (2011 e 2012) la Cesena Basket 2005 è una delle tre società che ha potuto contare sul maggior numero di convocati (sette) e che in relazione alla sola annata 2012 è risultata quella con più atleti in assoluto: 5 su 24".

I ragazzi che hanno avuto occasione di vivere questa importante esperienza sono stati Leonardo Medri e Giulio Misticoni (del 2011), Tommaso Angelillo, Jacopo De Cubellis, Matteo Foiera, Tommaso Galanti e Mario Turroni (del 2012).