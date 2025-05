Cesena brilla al Gran Galà del Calcio 2025: Roberto Colacone premiato per il settore giovanile

Cesena protagonista del Gran Galà del Calcio 2025, tenutosi nella serata di lunedì 5 maggio allo Sheraton Parco de’ Medici di Roma ed organizzato dall’Adicosp (Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi), associazione che si propone di tutelare e valorizzare il ruolo dei direttori sportivi e collaboratori del mondo del calcio, promuovendone lo sviluppo tecnico e culturale.

Come era stato annunciato settimane fa, il responsabile del settore giovanile del Cavalluccio Roberto Colacone è stato insignito del Premio Daniel Guerini per l’eccellente lavoro svolto durante la stagione 2023/2024, nel corso della quale si è distinto per competenza, passione e capacità nella valorizzazione dei giovani talenti del vivaio bianconero. Cesena si conferma eccellenza per i giovani.

"Questo premio rappresenta per me un riconoscimento importante – ha dichiarato Roberto Colacone – che voglio condividere con l’intero team del settore giovanile bianconero, insieme al quale ogni giorno lavoriamo con impegno per far crescere i nostri ragazzi dentro e fuori dal campo, e con tutto il Cesena, per i valori che rappresenta e l’attenzione che da sempre rivolge a tutti i giovani bianconeri".