Cesena: Caccia al nuovo direttore sportivo tra Fusco, Stefanelli e Rinaudo

Nuova stagione, nuovi protagonisti in arrivo. Oramai noto l’addio con il ds Fabio Artico – l’ufficialità però sarebbe slittata a lunedì (era prevista per oggi) – il Cesena è ancora a caccia di un sostituto. Da giorni si rincorrono nomi. Dopo la decisione di Giorgio Zamuner di andare al Vicenza, pareva fossero rimasti in corsa i soli Filippo Fusco e Stefano Stefanelli, con il primo favorito sul secondo e viceversa, a giorni alterni. Ma non è così: è tornato alla ribalta anche il nome di Leandro Rinaudo, uno dei primi profili attenzionati insieme a quello di Magalini. Ed occhio anche a nuovi nomi che potrebbero ancora emergere.

Quando si parla di Filippo Fusco sono due le parole chiave che saltano subito alla mente: gavetta ed esperienza. La carriera del cinquantaseienne napoletano ha avuto inizio proprio come collaboratore tecnico del Napoli a cavallo tra i due secoli. Dopo le successive esperienze a Benevento e Foggia, Fusco accetta la sfida del Bologna neoretrocesso in serie B nella stagione 2014/2015: il rapporto termina però già a novembre, per via della scelta di Tacopina e Saputo di puntare su Corvino. Due anni dopo viene assunto dall’Hellas Verona, anch’esso appena retrocesso in B, da cui rassegna le dimissioni nell’aprile 2018 dopo una promozione in massima serie e la conseguente retrocessione dell’anno successivo. Scelto da Paratici come direttore sportivo della neonata Under 23 della Juventus, nel 2018, abbandona l’incarico nel luglio 2020 dopo un biennio. Le ultime due esperienze sul curriculum di dirigente recitano San Fernando Deportivo, club di terza divisione spagnola, e Spal, dove ha collaborato insieme all’attuale direttore generale del Cesena Di Taranto nella stagione 2023/2024.

Stefano Stefanelli è invece una vecchia conoscenza del mondo bianconero cesenate. Collaboratore stretto di Cristiano Giuntoli nell’ultima stagione alla Juventus, era stato nominato la scorsa estate direttore dell’area scouting della Vecchia Signora. Il rapporto, tuttavia, si è concluso per via dello smantellamento societario che la Juventus stessa sta mettendo in atto proprio nelle ultime settimane. Si tratterebbe, come detto, di un ritorno per Stefanelli, che ha occupato la posizione di direttore sportivo del Cesena già nella stagione 2022/2023, quella precedente all’insediamento di Fabio Artico. In passato, Stefanelli ha lavorato anche per società quali Vis Pesaro, Carpi, Pistoiese e Pisa, oltre ad occupare mansioni di rilievo nell’Under 19 del Napoli. Poi, è tornato alla ribalta nelle ultime ore anche un terzo profilo, quello già citato nei giorni scorsi, di Leandro Rinaudo, ex difensore che ha vestito la maglia del Cesena nella stagione 2004/2005 e che negli ultimi anni ha occupato ruoli di spessore nelle dirigenze del Venezia, della Cremonese e del Palermo.

La dirigenza del Cavalluccio probabilmente non scioglierà le riserve prima della prossima settimana. La corsa è serrata e ciascuno dei candidati ha differenti ammiratori all’interno dell’organigramma cesenate: Fusco e Stefanelli avrebbero già avuto contatti con la proprietà – piacciono entrambi – mentre Rinaudo pare che li avrà a breve. Sulla decisione finale peseranno anche le eventuali richieste a livello contrattuale. Al nuovo ds pare non verrà offerto più di un anno di contratto.

Giacomo Lippi