Cesena cade ai supplementari

Serve un tempo supplementare per assegnare i due punti in palio nella sfida tra Cesena Basket 2005 e Massa Lombarda, con gli ospiti che alla fine espugnano il PalaIppo 78 - 84 (14 - 14, 32 - 32, 49 - 53, 70 - 70) dopo una gara all’insegna dell’equilibrio dal primo all’ultimo minuto di gioco. Una vittoria che non avrebbe cambiato le sorti della stagione per entrambe le contendenti, posizionate l’una (Cesena) appena sopra alla zona caldissima per evitare un posto nei playout e matematicamente già in salvo dopo la vittoria di Forlimpopoli, l’altra (Massa) appena sotto al quarto posto della graduatoria valido per accedere ai playoff altrettanto matematicamente irraggiungibile. Ne scaturisce una partita comunque intensa e molto combattuta che Massa voleva vincere per ‘vendicare’ la sconfitta subita in casa nel girone di andata facendosi recuperare oltre 20 punti di vantaggio. Nel prolungamento di gara viene fuori tutta l’esperienza e il peso della formazione ospite che mandano a canestro tutti i suoi uomini riuscendo a contenere i molti tentativi dalla distanza di una Cesena ormai stanca, che ha però il merito di provarci fino in fondo.