Cesena calcio come l’araba fenice: la storia dei bianconeri dalla retrocessione alla rinascita

È il 2018 quando la società Cesena Calcio, da sempre nota per accurate gestioni economiche, dichiara ufficialmente il fallimento. In pochi giorni 78 anni di storia calcistica, tra cui 13 di Serie A, vengono cancellati definitivamente. Si è arrivati a questa situazione per via di spese oltre le proprie possibilità durante la presidenza Campedelli, giovane imprenditore savignanese con una spiccata voglia di emergere e far parlare di sé a livello nazionale. Nonostante il ritorno dello storico presidente Giorgio Lugaresi, la situazione economica della società era irrimediabilmente compromessa. La squadra bianconera è dunque stata costretta a ripartire dalla Serie D. Con la stagione calcistica 2018-2019 nasce il nuovo Cesena Football Club sempre sotto il segno dell’iconico cavalluccio marino, da sempre simbolo della società e della sua tifoseria. Di qui parte la rinascita di questa società per mano dell’unione di ventotto imprenditori locali e spinta soprattutto dal cuore e dalla passione dei suoi tifosi. La curva Mare non ha infatti mai smesso di cantare e di sostenere i suoi beniamini e grazie a tutto ciò l’anno successivo il Cesena si ritrova in serie C dove milita tutt’ora. Per continuare a crescere, al club occorrono però nuove e maggiori capacità economiche, quelle messe a disposizione dagli attuali proprietari, gli statunitensi Lewis e Aiello, uomini d’affari residenti a New York che sognavano da anni di acquistare un club italiano. Grazie ad importanti investimenti la situazione odierna vede la squadra in lotta per riprendere quel meritato posto in Serie B.

La formazione bianconera guidata da Mister Toscano ha chiuso il girone B di Serie C alle spalle della capolista Reggiana e si prepara ad affrontare i play-off per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per raggiungere la Serie B.

Luca Abatangelo, Samanta Alushi, Simone Biondi, Pasquale Bova, Steven Fattori, Luca Magnani, Alessio Mullalli, Filippo Proli, Carolina Starnini