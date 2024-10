Cesena, cambi quasi mai incisivi. La panchina ora è troppo corta

ll rosso dell’arbitro Piccinini, sventolato in faccia ad Augustus Kargbo domenica contro la Sampdoria, ha tolto dai giochi per due partite una delle frecce più efficaci nell’arco di Michele Mignani, 3 gol e 2 assist per lui in questo avvio di campionato, ma ha anche impedito di poter definire, una volta tanto, un ingresso dalla panchina decisivo per la svolta della partita. Oltre al gol l’ex Crotone ha infatti messo in croce la difesa blucerchiata ridando vitalità ad un Cavalluccio sotto di due reti e con il morale in discesa. Quello dei cambi, in corso di gara che non incidono, anzi che a volte tolgono qualcosa, invece di aggiungere o mantenere il potenziale, è una evidenza supportata anche dai numeri. Per esempio, in fatto di gol venuti dalla panchina, finora solo Tavsan contro il Mantova ed appunto Kargbo domenica scorsa sono andati a bersaglio da subentrati.

Dando un’occhiata in casa degli altri, per esempio, la Cremonese ha ricevuto in dote dai panchinari 5 gol su 13 totali realizzati, stesso dato per il Mantova, reso però ancora più interessante dal fatto che in tutto i virgiliani hanno segnato 11 reti. Anche Sudtirol, Sassuolo e Palermo con le 4 reti venute dalla panchina hanno capitalizzato bene i cambi. L’efficacia delle alternative ai titolari, sintomo di una rosa profonda e che offre al tecnico più possibilità di scelta, ovviamente non è data solo dal numero delle reti segnate da chi subentra. Scorrendo il film delle partite sin qui giocate, però, l’unico avvicendamento che è sembrato aver cambiato in meglio il volto della squadra è stato quello effettuato a Palermo quando ad un Curto in difficoltà contro i velocissimi esterni rosanero, dopo l’intervallo, fu preferito un Ciofi più reattivo. Non a caso, forse, dei nove match di campionato, quello del Barbera rimane l’unico in cui la ripresa fu nettamente migliore della prima frazione.

Guardando sempre i numeri si rafforza la sensazione di rosa corta quando si vede che dei ventitré giocatori impiegati in campionato da Mignani, otto hanno accumulato, a testa, un minutaggio complessivo che fatica ad arrivare ad una partita intera: van Hooijdonk (92’), Tavsan (90’), Celia (75’), Mendicino (52’), Hraiech (13’), Piacentini (11’), Pieraccini (1’) e Chiarello (1’). Minutaggio ridotto per loro che si accompagna anche ad un impatto minimo sulle partite. Emblematico il caso di van Hooijdonk, non solo a secco di reti, ma anche con un rendimento quasi sempre insufficiente.

Alla fine, quindi, il tecnico bianconero ruota le sue scelte su 15 elementi e due di questi, Kargbo e Curto, salvo per quest’ultimo buone notizie sulla richiesta di sospensiva della squalifica, saranno tra l’altro assenti contro Brescia e Salernitana. Tutte considerazioni che dovranno essere oggetto di riflessione anche in sede di mercato di riparazione dove si dovrà operare per cercare di allungare il più possibile una coperta che al momento appare piuttosto corta.

Andrea Baraghini