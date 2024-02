Cesena capoluogo di provincia. Groviglio di storia e burocrazia

Cesena co-capoluogo di Provincia è un effettivo vantaggio per la nostra città o è solo "una trovata elettorale" come alcuni esponenti di centrodestra avevano bollato l’iniziativa portata avanti dal sindaco Enzo Lattuca? Il primo cittadino, rivendicando l’impegno per la riuscita dell’operazione (sancita dal decreto licenziato recentemente dal governo Meloni) ha chiarito che l’ufficializzazione del titolo consentirà a Cesena di partecipare a bandi per fondi pubblici riservati ai soli capoluoghi. Non potendo fregiarsi di questa qualifica, la città recentemente ha ‘perso’ una dozzina di milioni di euro messi a disposizione del Pnrr. Nel 2020 però Cesena ha partecipato al bando ‘Italia City Branding’ riservato esplicitamente a città capoluogo e si è classificata sesta con il progetto ‘Cesena Sport City’ ottenendo il finanziamento per un importo complessivo di 7,3 milioni di euro, relativamente ai lavori di due nuovi poli sportivi a Villachiaviche e nella zona Ippodromo. Se quattro anni fa Cesena non era ancora capoluogo a tutti gli effetti, perché ha ottenuto il finanziamento? Ne aveva già diritto e dunque adesso non ha ‘guadagnato’ nulla in più dalla promozione decretata dal governo?

La questione è effettivamente complessa e apparentemente contraddittoria, ma il sindaco Lattuca la scioglie – dribblando le ovvie critiche e perplessità delle opposizioni – con riferimento all’indeterminatezza della qualifica di ‘capoluogo provinciale’ secondo l’attuale ordinamento. In sostanza, in assenza di un’indicazione di legge precisa, finora si è proceduto secondo consuetudine. Il capoluogo segue così storicamente la denominazione della Provincia. Per la ‘vecchia’ provincia di Forlì non c’era discussione, ma con la nascita della nuova Forlì-Cesena (in conseguenza della secessione di Rimini) si è aperto uno spazio di incertezza. Del resto la sede del capoluogo non è indicata nemmeno nel nuovo statuto dell’ente. Così in alcuni casi i titolari dei bandi hanno classificato Cesena già come capoluogo alla pari di Forlì (analogamente a Barletta, Andria e Trani), in altri no. L’orientamento del Ministero dell’Interno (a differenza di altre amministrazioni) è stato finora rigidamente ‘ostile’ all’interpretazione estensiva. Il problema è che al Viminale facevano capo bandi importanti come quello per i fondi Pnrr destinati alla Rigenerazione urbana: in questo caso Cesena ha ottenuto dieci milioni di euro per il progetto di riqualificazione della zona stazione ferroviaria, ma ne avrebbe avuti dieci in più se fosse stata considerata capoluogo (come è avvenuto per il progetto presentato da Forlì). Allo stesso modo, non essendo stata riconosciuta capoluogo, Cesena non ha avuto accesso a tre milioni di fondi del Ministero dell’Istruzione per nidi e scuole dell’infanzia.

Il decreto legge del 29 gennaio, secondo la lettura dell’amministrazione comunale (ormai accettata anche dai critici della prima ora), fa insomma chiarezza in un ambito nel quale si era stratificate interpretazioni contraddittorie. Dando certezze e opportunità maggiori per l’accesso ai finanziamenti statali.

La ‘promozione’ non avrà riflessi, almeno per il momento, nella dislocazione di strutture come questura o tribunale. Effetti più concreti ci potrebbero essere invece riguardo al potenziamento degli organici delle forze dell’ordine (a Cesena inferiori rispetto a città capoluogo anche di minori dimensioni), ma per questo obiettivo dovranno spendersi con più forza le istituzioni locali e i rappresentanti politici eletti.

re.ce.