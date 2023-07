Cesena capoluogo, sfida elettorale

di Emanuele Chesi

Il sindaco Enzo Lattuca ha provato a movimentare il sonnolento dibattito politico estivo con la proposta di rendere Cesena co-capoluogo di Provincia. Forlì-Cesena, ente provinciale da sempre bicefalo (con le storture, i raddoppi e gli sprechi conseguenti, basti pensare alla sede-bis di viale Bovio) avrebbe così anche burocraticamente due capoluoghi ‘alla pari’. Non una mera questione d’immagine, ma un’equiparazione formale che permetterebbe a Cesena di intercettare i finanziamenti pubblici destinati ai soli capoluoghi. Una ‘promozione’ che non avrebbe conseguenze negative per Forlì, giura il proponente.

Continua a pag.13