Cesena capoluogo, stilettata di FdI "Trovata elettorale del sindaco"

di Andrea Alessandrini

Dopo gli encomi, ecco le stilettate rivolte al sindaco Enzo Lattuca, che ha chiamato a raccolta le forze politiche, economiche e sociali cittadine per reclamare lo status di capoluogo, mai riconosciuto nei fatti a Cesena pur contitolare dal 1992 della provincia di Forlì-Cesena. L’obiettivo sarebbe ora possibile attraverso l’approvazione di un emendamento alla legge di riforma delle province. Confartigianato, Legacoop Romagna e Uil hanno subito appoggiato l’istanza del sindaco. Ma ecco che dal centrodestra arriva una risposta pepata da parte di Marco Casali (Fratelli d’Italia), non tanto sul merito delle proposta di Lattuca, ma sulle ragioni di convenienza elettorale che la sottintenderebbero.

"Perché siamo provincia e non capoluogo, mi domandavo nel lontano 2014- afferma Casali, personaggio di spicco del partito meloniano cittadino –. Lattuca si fa la stessa domanda oggi, con un ritardo abissale durante il quale abbiamo perso Tribunale, Giudice di pace, Macfrut e stiamo rischiando di perdere la corsa per il nuovo ospedale, fra lungaggini inspiegabili e costi di costruzione ultra-lievitati. Perché Lattuca compie questa rivoluzione copernicana, uno come lui al pari dei predecessori ligio ad Area Vasta? Strategia politico-elettorale, interna o esterna al suo partito, o convinzione reale? Propendo per la convenienza politica elettorale. ll tavolo politico romagnolo, con le quattro gambe che corrispondono ai comuni maggiori, oggi ha una gamba in meno, Forlì governato dal centrodestra, e domani, magari, non sarà più apparecchiato da un governo regionale guidato dal Pd". "Può far comodo allora – argomenta Casali – recuperare la centralità delle comunità locali visto che il tentativo del soviet-impero sta fallendo. Prima di fare quella dichiarazione Lattuca avrebbe dovuto comunque togliersi i panni di presidente della Provincia di Forlì-Cesena, per evidenti ragioni di opportunità".

Le dimissioni di Lattuca da presidente della Provincia vengono esplicitamente richieste dall’ex vicesindaco di Forlì Giancarlo Biserna, che invita i politici forlivesi a sfiduciarlo. Sempre da Forlì arriva anche l’attacco della locale Confcommercio, attraverso il direttore Alberto Zattini.

"Cesena ha la presidenza della Provincia, della Camera di Commercio della Romagna, di Serinar, la società nata per sviluppare l’università nel nostro territorio,e vorrebbe pure diventare capoluogo? Manca che chiedano anche la statua di Aurelio Saffi - attacca sarcastico Zattini –. Che il territorio forlivese, governato per decenni dal centrosinistra, sia più debole di quell cesenate è un dato di fatto. Lattuca continua a voler recitare la parte del kingmaker, e bene ha fatto il sindaco di Forlì a mettere i puntini sulle i. Tocca però a tutta la politica, specie a quell’area alla quale appartiene Lattuca, farsi sentire".

"Continuando a fare concessioni – prosegue il direttore Confcommercio - , arriverà il giorno in cui ci chiederanno di cambiare il nome della provincia, da Forlì-Cesena a Cesena-Forlì. Siamo già sulla buona strada. A chi giova continuare a fare i vassalli di Cesena, dopo quello che è successo, per esempio, con la nomina del presidente della Camera di Commercio? Nomina frutto di un’arrogante azione politica".

"Se Lattuca è in cerca di temi dei quali occuparsi – prosegue il direttore di Confcommercio di Forlì – gliene suggeriamo due: l’aggregazione dei Comunì più piccoli, ormai anche a rischio default, in difficoltà per carenza di personale e di persone da candidare. Inoltre c’è un secondo tema, quello della Regione Romagna: che fine ha fatto? Questo sì che serve, ragionare tutti insieme della riforma che porterebbe alla creazione della Regione Romagna".