Cesena, Castagnetti arriva oggi. Ora la squadra è al completo

Due colpi in entrata a distanza ravvicinata, per il ds Filippo Fusco il mercato può considerarsi chiuso così. Castagnetti è atteso per oggi a Cesena. Il centrocampista classe ’89, risolte le ultime questioni con la Cremonese, può finalmente legarsi al Cavalluccio. L’annuncio dell’arrivo del playmaker, ex anche di Carrarese, Spal e Cosenza, verrà probabilmente dato nella giornata di domani. Intanto ieri è stato definito (è arrivata pure l’ufficialità) con il Parma l’accordo per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto del difensore svedese, classe 2004, Peter Amoran. Di origine nigeriana, Amoran è reduce da una stagione in prestito al Perugia in C dove è sceso in campo 28 volte, 22 da titolare, mentre in precedenza aveva giocato solo con la formazione primavera parmense. Dopo aver svolto la preparazione con la prima squadra scudocrociata, ed essere andato in panchina nella prima gara contro la Juventus, la società emiliana ha deciso di fargli fare l’esperienza in B sposando perfettamente l’esigenza bianconera di completare il reparto arretrato con un profilo giovane in esubero dalla massima serie.

Dicevamo, mercato chiuso secondo il direttore sportivo Fusco. Castagnetti e Amoran dunque chiudono le caselle ancora libere in difesa e in mezzo al campo, non arriveranno invece altri attaccanti ritenendo il reparto già sistemato. Anche in uscita, con l’addio di Ogunseye, destinazione Perugia – ieri è stato anche ufficializzato il prestito con diritto di riscatto – si chiuderebbero i discorsi. L’unico punto interrogativo rimasto riguarda Raffaele Celia che va in scadenza a giugno 2026 e al momento non si parla di rinnovo. Se arrivasse l’offerta giusta potrebbe fare le valigie, ma la sensazione è che alla fine rimarrà.

Cesena che può quindi vivere con tranquillità gli ultimi cinque giorni di mercato – la sessione estiva chiude lunedì 1° settembre – avendo completato, a meno di sorprese last minute, il lavoro di costruzione della rosa. Ritoccati praticamente tutti i settori a partire dai portieri dove si è registrato l’addio di Matteo Pisseri andato a scadenza al 30 giugno, con Alessandro Siano promosso a secondo dietro al neo nazionale statunitense Jonathan Klinsmann.

In difesa sono partiti a titolo definitivo l’ex capitano Giuseppe Prestia (Inter under23) e Luigi Silvestri (Union Brescia) mentre Matteo Pieraccini è andato in prestito in C al Catania e sono arrivati Giovanni Zaro dal Modena, Vittorio Magni dal Milan Futuro, Matteo Guidi dal Pontedera e appunto Amoran dal Parma. Entrate di spessore in mezzo al campo: Dimitri Bisoli, Tommaso Arrigoni, Riccardo Ciervo, Gianluca Frabotta ed ora anche Michele Castagnetti gli innesti, a fronte dell’uscita di Giacomo Calò (Frosinone) e Daniele Donnarumma (Catania), mentre l’attacco è stato rinforzato con Siren Diao, Marco Olivieri e Jalen Blesa a fronte dell’uscita di Roberto Ogunseye.

Andrea Baraghini