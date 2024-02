Cesena C’è un derby per fare la storia

Manca una vita, guai a pensarla diversamente, perché in 14 gare, con 42 punti ancora da mettere in palio, può davvero succedere di tutto. E se anche per un attimo si dovesse pensare che all’inizio di febbraio il traguardo possa essere vicino, tanto vale accendere il forno e controllare i tempi di cottura. Non è a questo che deve pensare il Cesena mentre si gode la navigazione a più 9 dalla più diretta inseguitrice, la Torres, che a sua volta ha 8 punti di margine sul Perugia, terzo. Però non si può nemmeno ignorare il contesto nel quale ci si trova e cioè un girone nel quale i bianconeri sono ampiamente in controllo del loro destino.

In questo scenario arriva la sfida col Rimini, in programma venerdì alle 20.45 in riviera. Già in ogni derby che si rispetti la differenza in classifica tra chi va in campo non conta, ma nel caso specifico questo aspetto si moltiplica per due. Perché serve essere obiettivi, lo scoglio del ‘Romeo Neri’ è uno dei più impervi rimasti da superare da qui alla fine. Se si dribbla anche questo, mantenendo lo stesso robustissimo vantaggio, la truppa di Toscano avrebbe la consapevolezza di essersi messa alle spalle l’ennesimo scivolosissimo ostacolo. Lo sa il Cesena, ma lo sanno anche i ’cugini’ biancorossi che di certo faranno di tutto per rovesciare un camion di bucce di banana lungo il percorso del Cavalluccio.

Già sono finite in archivio nel modo migliore possibile le gare disputate prima con la Curva Mare chiusa e poi con l’intero Orogel Stadium vietato ai tifosi. Non era affatto scontato, ma è andata benissimo. Anche perché nel frattempo la Torres ha forato una gomma, fermandosi a bordo pista per sostituirla. Bene, benissimo.

Venerdì a Rimini intanto torneranno i tifosi bianconeri, che già da giorni contano i minuti, che sanno di essere al momento cruciale della stagione e che di certo si faranno sentire. E’ doveroso farlo, come d’altra parte è imprescindibile farlo nel pienissimo rispetto delle regole, perché il tempo delle squalifiche e dei rischi inutili da correre deve decisamente essere alle spalle. Non sarebbe giusto per l’immagine di Cesena, certo, ma nemmeno per la squadra, che da adesso alla fine deve andare a braccetto con la sua gente, senza ulteriori intoppi.

L’altro aspetto riguarda il fatto che dopo interminabili anni di un purgatorio (la serie C) molto simile all’inferno, dopo il covid, le beffe all’ultimo secondo, le occasioni sprecate e le corse terminate sbandando a un soffio dal traguardo nei playoff, ora questi benedettissimi nove punti di vantaggio bisogna blindarli. Senza se e senza ma. Perché un conto sono la sfortuna, l’episodio o il rigore calciato male, tutt’a un’altra cosa è avere in mano un tesoro e decidere autonomamente di burattarlo in mare.

Il mare, appunto. Il Cesena naviga lanciatissimo con merito, non per caso o per mancanza di degni avversari. Fin qui è stato un rullo compressore e si è guadagnato le acque calme della traversata col vento in poppa. Andare fuori giri ora significherebbe passare prima all’increspatura delle onde e poi a una nuova tempesta, che rischierebbe di rimettere tutto in discussione. Non ce n’è bisogno, grazie. La serie B non è in tasca, ma oggettivamente a questo punto è solo il Cesena che può perderla. Non deve farlo e non ci sono ragioni per pensare che possa succedere. Anche se gli ostacoli ancora non mancano.

Prendersi tre punti a Rimini significherebbe togliersi dai piedi uno di quelli più rognosi. L’ultima partita della stagione regolare sarà in casa col Perugia, quella prima, sarà la trasferta a Sassari con la Torres. Ma c’è anche da mettere in conto il viaggio a Carrara, come d’altra parte tutte le altre gare. Perché niente è facile, ma tutto può finalmente diventare davvero molto bello.