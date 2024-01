Cesena C’è un unico neo da cancellare

Sono passati quattro mesi, una vita calcisticamente parlando. Il Cesena che da 18 gare non perde (14 vittorie, quattro pari) che comanda la classifica con passo deciso ma di un soffio sulla Torres (a -2), che vanta il miglior attacco della C (44 reti) e la miglior difesa del girone (13 incassate) ha una macchiolina nel convincente cammino che può cancellare domenica contro l’Olbia.

Proprio i sardi (penultimi a 17 punti ma a -2 dalla salvezza) sono stati gli unici in un mesto 3 settembre a battere (2-1) in casa all’esordio in campionato meritatamente un Cesena vuoto, lento, spento, ancora indietro di condizione in alcuni elementi chiave come De Rose e che sbaglìò completamente la prima frazione andando sotto 2-0.

Nella ripresa i romagnoli ebbero sì qualche sussulto(accorciò le distanze Ogunseye) ma puntando più sulla verve dei giovani (Francesconi, Giovannini, Berti e Pierozzi) che Toscano aveva inserito a gara in corso che su una reale compattezza collettiva. Nel primo tempo Cesena inesistente, impresentabile, i padroni di casa fecero festa già al 28’ con l’ex Nanni che sfruttò una respinta affannosa della difesa dopo un traversone di Ragatzu. Una decina di minuti dopo Donnarumma trattenne in area Arboleda, rigore e Ragatzu spiazzò Pisseri.

Era un Cesena schierato anche male ma soprattutto privo della mentalità giusta. Mancavano Silvestri, Saber e Kargbo, Prestia e Corazza erano acciaccati e giocarono grazie a delle infiltrazioni. Ma tanti, troppi bianconeri erano fuori fase; da De Rose a Shpendi che vennero sostituiti al 16’ della ripresa da Francesconi e Giovannini. Toscano poi aveva anche presentato inizialmente Bumbu trequartista in un ruolo nel quale il francese non ha né il passo né la fantasia. Infatti nell’intervallo inserì al suo posto Ogunseye che dopo una trentina di minuti accorciò le distanze insaccando di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

In quella ripresa il Cesena spinse un po’ di più animato in particolare dalla verve dei giovani; l’occasione migliore capitò a Corazza dopo venti minuti che davanti al portiere Rinaldi lo graziò. Questo il Cesena che scese in campo con il solito 3-4-1-2: Pisseri, Ciofi (20’ st. Pierozzi), Prestia, Piacentini, Adamo (33’ st Berti), De Rose (16’ st Francesconi), Varone, Donnarumma, Bumbu (1’ st Ogunseye), Corazza, Shpendi (16’ st Giovannini). Marcatori: 28’ pt Nanni, 38’ pt Ragatzu (rigore), 29’ st Ogunseye.