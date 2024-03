Cesena, che sia il giorno della resurrezione. Con il Pescara per tornare in B dopo sei anni

A volte il destino si diverte a disegnare straordinarie storie con epiloghi da sogno nel solco di quanto può capitare oggi pomeriggio in un Manuzzi pimpante e pieno come un uovo. Al Cesena si offre il match point per conquistare l’aritmetica certezza di chiuderla col campionato di serie C, regalato dalla vittoria del Gubbio sulla Torres. Nella sua versione migliore sarà un sabato di resurrezione, di fuga da questo inferno chiamato serie C. Ma attenzione, bisogna battere il Pescara guidato da Emanuel Cascione, uno che ha un posto di rilievo nella storia del Cavalluccio. "I ragazzi si sono allenati con la stessa concentrazione e intensità delle scorse settimane. Tutti hanno una gran voglia di giocare questa partita e siamo pronti". Mimmo Toscano sta completando il suo capolavoro, vorrebbe come tutti mettere insieme un altro record, portare il Cesena a conquistare la promozione al Manuzzi. "Abbiamo lavorato duro in stagione per insegnare ai ragazzi a vivere questi momenti, ad abituarli a considerare importante ogni partita. È stato il nostro segreto, prestare la stessa attenzione gestendo al meglio le tensioni. Vogliamo vincere col Pescara per dare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi".

Con questa fanno 4 le vittorie di campionato di C, come Tesser e Braglia, rischia di diventare una etichetta limitativa in ottica serie B.

"Due cose. La prima, diamo la stessa importanza ad ogni gara, siamo sempre andati in campo per vincere e lo faremo anche con il Pescara. Due: come succede ai calciatori anche gli allenatori hanno un loro percorso da fare. Non penso a cosa ho vinto anche perché quest’anno ho lavorato in modo diverso, curando la squadra più del risultato. È arrivata la crescita dei ragazzi come calciatori, come uomini e insieme come squadra. In questo mi sento di aver lavorato diversamente rispetto agli anni scorsi dove contava solo il risultato. Sono cambiato anche rispetto a un anno fa". Naturalmente in campo dominerà l’emozione, vincere un campionato di serie C è un’impresa, soprattutto quando si trova un avversario tenace e insidioso come la Torres. "L’ho detto ai ragazzi, ciò che succede prima e dopo sugli spalti non ci deve interessare, dobbiamo essere concentrati sul match. Alla fine se vinceremo potremo gioire con la nostra gente. Complimenti alla Torres, sta disputando un campionato straordinario, ci ha fatto alzare l’asticella, ci ha stimolati a dare sempre il massimo in questo duello. Non ha mollato mai, sono dell’idea che anche noi abbiamo contribuito ad alzare la loro asticella".

L’importante è avere la promozione in pugno e oggi tocca al Pescara dare il pass per il paradiso. "Con Cascione la squadra in campo ha cambiato atteggiamento. Si nota minore altezza di pressione, aggrediscono più bassi. Quindi sono più compatti, hanno maggiore equilibrio. In sostanza il Pescara attuale è meno pericoloso davanti, ma più equilibrato in campo". E Toscano ha un altro record nel mirino: "Vogliamo battere i 96 punti del Catanzaro di un anno fa".

Daniele Zandoli