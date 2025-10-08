Cesena, che sofferenza al Manuzzi. Mai così male negli ultimi 10 anni

Occorre sfogliare gli almanacchi per trovare una carestia di vittorie interne più lunga di quella attuale. Contando il ko di sabato nel derby contro la Reggiana, e andando a ritroso nel tempo, sono passati cinque mesi tondi dall’ultimo hurrà all’Orogel Manuzzi, ovvero quello contro il Palermo nello scorso campionato. A sabato, ben 153 giorni da quando Calò e Saric hanno segnato ai rosanero, permettendo al Cesena di vincere l’ultima partita fra le mura amiche: era il 4 maggio, e il Cavalluccio ha battuto i siciliani per 2-1 (di Pierozzi il gol della bandiera). Guardando alla prossima partita interna, quella di martedì 28 ottobre con la Carrarese, saranno passati addirittura 177 giorni. Una distanza che è seconda praticamente solo all’assenza dell’Italia dai Mondiali.

Vero, fra i due campionati c’è stata l’estate in mezzo. Ma anche in estate il Cesena non è riuscita a vincere al Manuzzi, pareggiando prima contro la rappresentativa universitaria giapponese (1-1) e poi con lo 0-0 (diventato ko ai rigori) in Coppa Italia contro il Pisa.

Negli ultimi 10 anni diverse le serie di non vittorie interne, ma solamente una più lunga dell’attuale: quella a cavallo delle stagioni 2014-15, l’ultima in serie A, e quella successiva. Guardando indietro nel tempo, anche fra i campionati 2019-2020 e 2020-21 ci fu una lunga scia senza vittorie interne: dall’1-0 sul Modena del 24 novembre 2019 e fino al 21 ottobre 2020, col 3-0 al Fano. Quasi un anno, per un totale di 332 giorni. Ma in mezzo c’è stato anche il lockdown e un campionato stoppato a fine febbraio, con ben 7 mesi senza calcio. Considerando i 217 giorni fra l’ultima partita della stagione 1919-20 e la prima della 2020-21, la scia senza vittorie è di 115 giorni, più corta dell’attuale.

Negli ultimi dieci anni, anche a cavallo delle stagioni 2016-17 e 2017-18, quella che ha portato al fallimento, c’è stata una scia abbastanza lunga di aridità di successi interni. Precisamente dal 25 aprile 2017, col Cesena che ha schiantato 4-1 il Benevento, fino al 15 settembre dello stesso anno: la differenza delle due date dice 143 giorni di striscia rossa.

La stagione 2014-15 invece, l’ultima in serie A, conta ben due strisce negative lunghissime: la prima inizia all’esordio del campionato, il 31 agosto (1-0 sul Parma) e si chiude l’1 febbraio 2015 (2-1 alla Lazio), per un totale di 154 giorni. La seconda invece parte dal successo contro le aquile biancorosse e si chiude alla prima giornata di Coppa Italia del campionato seguente, col Cesena che debuttò vincendo contro il Lecce 4-0 (il 9 agosto), 189 giorni dopo. Considerando il campionato invece, la serie negativa arriva addirittura a quota 216, chiudendosi solo grazie all’1-0 sul Brescia all’esordio. Ben dieci anni fa: ma era un altro calcio, un’altra società e un altro Cesena. Ed era persino serie A.