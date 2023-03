’Cesena che spettacolo’, si attendono le proposte di imprese e associazioni

L’estate si avvicina e l’Amministrazione comunale si appresta a definire il nuovo calendario di spettacoli ed eventi culturali e di intrattenimento che andranno in scena dal 1° giugno al 30 novembre. Nei prossimi giorni sul sito del Comune di Cesena sarà pubblicato un avviso pubblico a cui imprese, associazioni ed enti del terzo settore potranno rispondere con proposte di eventi ed iniziative da realizzare da giugno a novembre nell’ambito della programmazione ’Cesena che spettacolo’. Nel corso della prossima stagione estiva non ci sarà che l’imbarazzo della scelta con eventi realizzati nell’ambito di Con.Te.Sto – la cultura di fa luogo (Rete Bibliotecaria Cittadina), all’interno dei quartieri, rassegne e festival di spettacolo dal vivo, nell’ambito delle convenzioni risultate vincitrici del bando pubblicato nell’inverno 2023, per il triennio 2023-2025; eventi e spettacoli al Chiostro di San Francesco, a cura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Cesena, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, alle università, e delle scuole; all’ex Chiesa dello Spirito Santo; piazze di Cinema; Giostra all’incontro; ’La Bellezza delle Parole’; ’Savio Trail’, fiere e mercati straordinari.

"Quest’anno – commenta l’assessore allo sviluppo economico e al turismo Luca Ferrini – la programmazione estiva sarà inaugurata dallo sport e proseguirà all’insegna della cultura, delle arti più variegate e del divertimento in diverse location della nostra città. Non trascureremo le fortunate esperienze degli scorsi anni che hanno visto una grande partecipazione da parte di cittadini, associazioni e imprese con la realizzazione di proposte ricreative, culturali e sportive all’aria aperta, di eventi culturali e di spettacolo che hanno animato spazi e luoghi del centro storico e, più in generale, di tutto il territorio cesenate. A coloro che presenteranno una proposta progettuale sarà garantita l’esenzione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per eventuali allestimenti. Alle iniziative di qualità e più meritevoli, che rispondono ai criteri definiti nel bando, saranno assegnate le risorse necessarie alla loro realizzazione".

A disposizione ci sono 80 mila euro: 50 mila euro per associazioni ed enti del terzo settore e 30 mila euro per le imprese. E quest’estate ’Cesena che spettacolo’ sarà più ricco che mai.