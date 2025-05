Cesena chiude il campionato Primavera con una sconfitta onorevole contro l'Inter

CESENA 0 INTER 2

CESENA (4-3-1-2): Veliaj; Manetti (40’ st Bertaccini), Gallea (16’ st Abbondanza), Zamagni, Domeniconi; Tampieri (16’ st Ronchetti), R. Campedelli, Castorri; Ghinelli (28’ st Galvagno); Perini, Coveri (40’ st Papa Wade). All.: N. Campedelli.

INTER (3-4-3): Calligaris; Dalla Mora, Re Cecconi (20’ st Garonetti), Alexiou; Venturini, M. Zanchetta, Quieto (20’ st Pinotti), Motta (1’ st Cocchi); Mosconi (30’ st Zarate), Spinacce, Berenbruch (30’ st Bovo). All.: A. Zanchetta.

Arbitro: Tropiano di Bari.

Reti: 3’ st M. Zanchetta, 47’ st Zarate.

Note: ammoniti Perini, Venturini, Cocchi; spettatori 200 circa; angoli 3 a 5; recupero 6’ tutti nella ripresa.

Si chiude con una sconfitta il campionato della Primavera. Una sconfitta, va detto, onorevole, visto che l’Inter ha raddoppiato solo negli ultimi minuti della ripresa e che nel primo tempo le conclusioni veramente pericolose erano state quelle di Perini e Castorri. L’Inter voleva conservare il secondo posto e ha raggiunto il suo obiettivo con una prova di grande intensità atletica.

Parte forte la formazione nerazzurra, il Cesena difende basso e cerca di colpire in contropiede. Al 3’ Veliaj devia in angolo il rasoterra di Mosconi, la squadra Lombarda poi ci prova di nuovo con Motta e Re Cecconi ma Veliaj è sempre attento. Al 16’ invece Calligaris deve compiere un grande intervento per respingere il colpo di testa di Perini. È solo un lampo in mezzo alla pressione dell’Inter che riprende a spingere, al 33’ Spinacce da ottima posizione non inquadra la porta difesa da Veliaj. Al 41’ il Cesena si ripresenta al tiro e di nuovo in modo pericoloso: il destro a giro di Castorri sfiora il palo alla sinistra di Calligaris.

La ripresa si apre col vantaggio ospite, Mattia Zanchetta prova il tiro dal limite, la palla tocca le gambe di Castorri e si infila in rete. Al 5’ Tampieri con un bel palleggio libera al tiro Coveri che controlla col petto, poi col destro spara sul fondo, al 15’ Berenbruch salta un paio di avversari, poi prova il tiro che viene deviato, Dalla Mora a sua volta col destro prova a ribadire in rete ma la mira non è precisa.

Il ritmo poco alla volta cala e l’Inter controlla la gara, al 47’ Zarate con un destro potente che tocca la faccia interna del palo fissa il risultato finale. La Primavera bianconera chiude così la stagione a 50 punti, un’ottima stagione salvandosi e mettendo in mostra giocatori di prospettiva.

Roberto Daltri