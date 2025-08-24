Cesena, Ciervo vuole di più: "Bene ma punto al gol"

Una gara al limite del perfetto, quella del Cesena, che a Pescara ha dimostrato i passi avanti compiuti in estate e un ulteriore step di crescita dopo l’ottima partita di Coppa Italia contro il Pisa. Un grande spirito di gruppo. Fra gli 11 in campo anche Riccardo Ciervo, l’esterno che è arrivato in bianconero dal Sassuolo dopo l’ultima annata passata al Cosenza, e che ha ben figurato, sia in fase difensiva che offensiva. "Abbiamo preparato la partita davvero nel migliore dei modi – commenta il numero 11 del Cavalluccio –, in serie B c’è bisogno di sacrificio e credo che la squadra a Pescara abbia fatto un’ottima prestazione". Anche grazie all’apporto dell’esterno, che sulla fascia ha macinato chilometri su chilometri. "Credo di aver disputato un’ottima partita, sia personale che di gruppo, nonostante preparata pochi giorni dopo la Coppa col Pisa. Sono molto contento per la vittoria: sono un giocatore che pretende tanto da se stesso, e vorrei chiudere l’annata migliorando la mia fase offensiva. In particolare vorrei entrare più spesso nel tabellino, portando a casa qualche gol e assist in più".

Gol che, invece, è già arrivato da parte di altri volti nuovi, come Blesa e Bisoli, dimostrando già un ottimo amalgama fra chi c’era già e chi, invece, è arrivato solo in estate. Come lo stesso Ciervo, cercato proprio anche dal Pescara. "Ho scelto Cesena perché credo che per la mia carriera in questo momento sia il posto giusto. E penso proprio di aver fatto la scelta migliore". Destra o sinistra, col piede ‘forte’ o a piedi invertiti, per Ciervo è indifferente. "Dove il mister ritiene di farmi giocare, e dove sono più utile alla squadra io sto". E anche col Pescara si è visto. Sia nel primo tempo, dove il Cesena ha spinto parecchio, sia nel secondo, dove invece ha gestito più la partita e lasciando le briciole ai padroni di casa, con Klinsmann impegnato solo a pochi secondi dalla fine. "Scendiamo in campo con idee ben chiare – continua –, a Cesena ho trovato un gruppo sano e un mister preparato". Sabato la prima in casa contro l’Entella. "Sarà una partita molto difficile – conclude l’esterno –, sfideremo un’altra neopromossa e scenderà in campo con tanto entusiasmo".

Enrico Magnani