Cesena Città per la pace. Oggi la consegna del premio

Il Premio Cesena Città per la Pace 2023 sarà conferito oggi all’Associazione ‘Forgotten Children of War’, la prima – e attualmente unica – realtà al mondo i cui fondatori e membri sono bambini nati dalla guerra. L’associazione opera per restituire dignità alle madri di questi bambini, perché la guerra è stata combattuta anche e direttamente sui loro corpi. Il corpo delle donne è diventato un terreno di guerra e loro hanno vissuto un dolore impressionante ma sono state anche capaci, poi, di interrompere la catena di odio. Pertanto, con l’obiettivo di sostenere l’impegno di questi figli, e di queste donne, che ogni giorno si battono in difesa dei diritti umani e per la promozione della pace, l’Amministrazione comunale di Cesena e il Centro Pace consegneranno il riconoscimento cittadino ai rappresentanti dell’associazione bosniaca. La cerimonia, a ingresso libero, si terrà oggi alle ore 17 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei referenti del Centro Pace Cesena, di Senedin Hrnjica di ‘Forgotten Children of War’.