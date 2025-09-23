Cesena co-capoluogo da venti mesi: "Nessun giovamento per la città"

Se per il sindaco Enzo Lattuca Cesena co-capoluogo (da fine gennaio 2024) sta cominciando a dar frutti in termini di maggior peso specifico, per il suo antagonista alle amministrative e capogruppo di FdI Marco Casali il piatto è vuoto.

Capogruppo Casali, non vede alcun risultato?

"In realtà uno sì: l’aumento dei costi della giunta. Lo status di co-capoluogo ha infatti consentito la nomina di due assessori aggiuntivi, il cui costo per le casse dei contribuenti cesenati ammonta a circa 140 mila euro. Questo è l’unico effetto concreto, insieme alla possibilità di garantire in consiglio comunale una rappresentanza dell’intero campo largo di sinistra".

Può essere per il co-capoluogo un banco di prova il mantenimento della centrale operativa della Polizia di Cesena?

"Sì. Le ipotesi sul tavolo sono due: confermare la centrale a Cesena oppure perdere questa presenza strategica a vantaggio di Forlì. Vedremo come andrà a finire. Ma occorre non solo difendere ciò che abbiamo, ma anche provare a recuperare ciò che abbiamo perso".

Si riferisce ai presìdi non più nella disponibilità?

"Alludo alle dipartite degli ultimi 15 anni: tribunale, giudice di pace, camera di conciliazione, motorizzazione e altro. Scelte avvenute nel silenzio generale, quando vigeva il mantra dell’area vasta, superato per via del nuovo incomodo del governo di centrodestra a Forlì".

Forlì e Cesena candidate a capitale della Cultura. Cesena farà valere il titolo di co-capoluogo?

"Macché. La candidatura l’ha presentata Forlì e sarà Forlì ad avere la ribalta mediatica. Possiamo al limite ritagliarci un ruolo di supporto, mica potevamo pensare di presentarci in autonomia".

Perché no?

"Da un lato perché sul versante culturale Cesena è ancora molto indietro, dall’altro perché il sistema di relazioni istituzionali, decisivo per il successo di una candidatura, non è stato coltivato in questi ultimi anni".

Avremo un nuovo ospedale da capoluogo di provincia, secondo il sindaco. È così?

"L’ospedale sarà un banco di prova. I ritardi sono evidenti: il predecessore di Lattuca indicò il 2025 come anno dell’inaugurazione, ma ci sono voluti otto anni per arrivare a un progetto definitivo. L’importanza strategica di quest’opera, forse la più rilevante degli ultimi cinquant’anni, è in ogni caso evidente e per fortuna il Governo con l’assegnazione di ulteriori 132 milioni di euro ha permesso al progetto di proseguire. Ma temo serviranno altre iniezioni di liquidità".

Da parte di chi?

"Non dalla Regione, che in sanità continua a bucare i bilanci. Servirà tessere relazioni per non trovarci di fronte ad un ospedale minore".

Relazioni con il Governo?

"Finora le decisioni non sono nate dal territorio cesenate, ma dal tavolo romagnolo del Pd. Per le grandi partite bisognerebbe invece confrontarsi con gli altri capoluoghi e con il Governo. Ma ribadisco: i nostri amministratori non coltivano queste relazioni".