"Cesena co-capoluogo mercificata per fini elettorali: una figuraccia"

Su Cesena co-capoluogo, istanza sollevata dal sindaco Enzo Lattuca e su cui sono intervenute in questi giorni a sostegno associazioni di categoria e sindacati (oggi il Pd torna alla carica con un odg in consiglio comunale) interviene FdI cesenate, con Marco Casali, membro del direttivo (nella foto). "Siamo alla sciatteria istituzionale – afferma Casali –. Una proposta che avrebbe necessità di un maggior coinvolgimento e analisi, data la sua rilevante importanza, è mercificata per fini elettorali. Un pasticcio inenarrabile"

"Come centrodestra - aggiunge Casali – e in tempi non sospetti, ci siamo sempre domandati come mai Cesena fosse una provincia ma senza capoluogo. Abbiamo lamentato nel corso degli anni le gravi perdite che la nostra città ha accusato per questo suo remissivo atteggiamento. Inutile ricordare i servizi persi come il tribunale, il giudice di pace, la Camera del Lavoro. Il Pd sempre in silenzio forse per non disturbare i livelli alti". "Presentare quella istanza per fini elettorali diventa un boomerang per la nostra città che si evidenzia in due aspetti – prosegue Casali –: innanzitutto l’imbarazzo evidente da parte di tutti i componenti della Provincia. Se il Presidente, che dovrebbe rappresentare tutti, rappresenta una sua istanza personale così forte e dirompente, abbia almeno il buongusto di dimettersi per evitare attacchi strumentali alla proposta che porta".

L’ottenimento di Cesena co-capoluogo è stata appena sostenuta da buona parte del mondo produttivo con un appello, ma FdI rimarca il non coinvolgimento di tutte le organizzazioni economiche. "La condivisione con il mondo produttivo non c’è – sottolinea Casali – ; manca tutto il mondo industriale, metà della cooperazione e tutto il settore agricolo. Si dove avanzare una proposta dal territorio e gran parte di quello non la appoggia. Una figuraccia che squalifica l’iniziativa".