Cesena co-capoluogo. Ora sono tutti contenti, ma è polemica sui meriti

L’ufficializzazione del titolo di co-capoluogo di provincia per Cesena continua a raccogliere consensi in ambito politico ed economico. Dopo le prime reazioni favorevoli sia da Pd che Fratelli d’Italia, ieri anche Forza Italia si è detta soddisfatta, pur non limitando la polemica elettorale con il centrosinistra, tacciato dal commissario Michele Pascarella di "ingratitudine" nei confronti del governo di centrodestra. "Il nuovo ruolo di co-capoluogo non è solo un riconoscimento del passato, ma anche un impegno per un futuro di crescita e sviluppo e, anche per questo, naturalmente inseriremo il confronto su questa prospettiva tra i temi, peraltro già indicati, da affrontare con i candidati a sindaco delle nostre città" è invece il commento di Legacoop Romagna. Soddisfazione viene espressa anche da Confesercenti cesenate. Il presidente Cesare Soldati rivendica il sostegno alla proposta del sindaco Lattuca e afferma che "iIl riconoscimento di citta capoluogo non è solo una questione di principi, – continua il presidente – ma consentirà di aumentare le possibilità di ricevere finanziamenti; e già la vicenda del PNNR, dove Cesena non ha ricevuto finanziamenti per 13 milioni, dimostra che questo riconoscimento è fondamentale per lo sviluppo della città". "Cesena capoluogo! Ce ne rallegriamo sinceramente, senza nessun sarcasmo – commenta il Movimento 5 Stelle in una nota – . Ancora da capire nello specifico cosa questo comporterà e porterà, ma sarà un’opportunità per la città".

I grillini attendono di valutare in risultati: "Ad oggi c’è senza dubbio da congratularsi col sindaco che ha positivamente influenzato un governo di Cdx arrivando a riconoscere (indirettamente) che c’è qualcosa di buono anche in ciò che fanno gli altri. È infatti l’articolo 3 del decreto Election Day, pubblicato in Gazzetta ufficiale giusto il 29 gennaio 2024 dal governo di Roma a portare questa lieta novella. Ciò che ci rallegra ancora di più è immaginare il reale potenziale di questo presidentissimo che in pochi mesi ha influenzato un governo di Cdx ottenendo ciò che voleva, ora... sarà uno scherzo usando questi poteri, raggiungere risultati tangibili su criticità che i cesenati vivono da ben più di qualche mese, vedi; lotto zero, nuovo ospedale, mercato coperto, area stazione e altre. La provincia e l’unione valle Savio sono in ottime mani da oggi c’è anche la consapevolezza che se c’è la volontà niente è impossibile".