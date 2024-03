Cesena, collezionista di orologi rapinato fuori dalla Fiera

Cesena, 18 marzo 2024 – Una spinta, uno strattone e una mano si allunga su un pacchetto con un contenuto prezioso: un orologio da collezione. Sono le istantanee della rapina che è stata messa a segno ieri pomeriggio poco dopo le 15 all’esterno della Fiera di Cesena, dove era in corso il frequentatissimo salone dell’antiquariato in contemporanea con una mostra mercato di orologi.

Il rapinato è proprio un acquirente, un collezionista di un’ottantina d’anni che dopo aver messo le mani sull’oggetto dei suoi desideri (un modello del valore di circa diecimila euro) si stava dirigendo verso l’auto nel parcheggio di via Dismano.

Gli si sono avvicinati due individui: uno lo ha spinto, un altro lo afferrato per non farlo cadere e allo stesso tempo sfilargli il pacchetto. Poi la fuga rapidissima tra le auto in sosta. Alcuni addetti della fiera hanno soccorso l’uomo che comunque non ha riportato conseguenze. A parte l’orologio svanito.