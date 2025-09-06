Cesena, con Castagnetti cambiano gli schemi. Mignani in mediana ha solo da scegliere

Lo scorso anno all’ultimo giorno di mercato Artico definì i prestiti di Mendicino e Tavsan, che nel corso della stagione si sono poi ritagliati solo scampoli di palcoscenico e soprattutto non andarono a impattare sulla formazione titolare che, dopo la prima sosta per le nazionali programmata tra la quarta e la quinta giornata, sempre all’indomani della chiusura delle trattative, rimase la stessa. Quest’anno l’ultimo colpo del nuovo ds Fusco è stato il centrocampista prelevato dalla Cremonese Michele Castagnetti, uno che la B l’ha masticata parecchio è l’ha vinta quattro volte con tre squadre diverse: Empoli, Spal e due volte con Cremonese.

Alla ripresa potrebbe partire titolare nell’uscita di sabato 13 settembre a Genoa con la Sampdoria. Un innesto a centrocampo che potrebbe quindi dare un volto nuovo alla linea mediana rimasta immutata sia contro il Pescara che in casa contro l’Entella e che ha visto Berti agire da playmaker basso con a fianco Bastoni e Bisoli. Uno schieramento che ha dato un’ottima risposta all’Adriatico, prestazione favorita dall’atteggiamento allegro dei padroni di casa, ma che ha fatto più fatica a proporre gioco, al Manuzzi contro una squadra chiusa e determinata come l’Entella. Nella prima uscita casalinga Castagnetti era in tribuna essendo arrivato a Cesena poche ore prima e non avendo fatto nemmeno un allenamento con i nuovi compagni. Dopo aver respirato per due settimane l’aria romagnola ed aver conosciuto il credo di Mignani, ora Castagnetti è pronto all’esordio e la sua esperienza farà comodo nel catino di Marassi contro una formazione, quella blucerchiata, reduce da due sconfitte.

Se il centrocampista classe ’89 dovesse essere inserito nell’undici titolare, a fargli posto, sarà di sicuro uno tra Berti e Bastoni e a seconda della scelta cambierebbe lo scenario.

Il tecnico bianconero potrebbe infatti optare per un centrocampo più esperto e fisico mettendo a fianco di Castagnetti due elementi come Bastoni e Bisoli, mentre se il sacrificato dovesse essere l’ex Spazia, con Berti impiegato come mezzala si avrebbe una linea mediana magari meno solida fisicamente, ma più agile e propositiva.

Rimanendo in tema di cambiamenti in seguito al mercato a Genoa ci potrebbe essere l’esordio dal primo minuto anche di Marco Olivieri, anche lui aggregato tardi alla squadra per i noti motivi burocratici e chiamato in causa per una decina di minuti sabato contro l’Entella.

Potrebbe essere l’ex Triestina ad affiancare Shpendi sostituendo un Blesa in ombra nell’ultima uscita dopo aver ben impressionato, con tanto di gol, a Pescara.

Andrea Baraghini