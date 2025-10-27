Cesena, contributi agli alluvionati, c’è un miliardo e mezzo. “Ma vanno sanati gli abusi”

Cesena, 27 ottobre 2025 – Dovrebbe uscire a giorni l’ordinanza 54 relativa alle procedure per l’assegnazione dei contributi dello Stato a chi ha subito danni a causa delle alluvioni del maggio 2023 e del 2024. L’ha annunciato il commissario straordinario Fabrizio Curcio in un incontro con i comitati degli alluvionati svoltosi nella sede della Regione a Bologna. “Stiamo aspettando di conoscere i dettagli di questa nuova ordinanza che il commissario ha preparato tenendo conto delle indicazioni dei comitati”, dice l’ingegnere cesenate Fabrizio Gherardi, che dal 2008 opera come tecnico volontario della Protezione civile e collabora col Comitato degli alluvionati e franati di Cesena e della Valle del Savio.

Perché aspettate con ansia questa nuova ordinanza?

“Perché molte persone e famiglie che hanno subito danni non richiedono i contributi che potrebbero ottenere. C’è ancora un miliardo e mezzo di euro che il Governo ha stanziato, ma che rischia di non essere impiegato”.

Come mai?

“Il problema principale è rappresentato dalla conformità degli edifici ai permessi di costruire depositati negli archivi dei comuni. Col passare dei decenni in molte abitazioni sono state apportate modifiche senza richiedere i relativi permessi: un piccolo bagno supplementare, un soppalco, una stanza divisa in due perché i figli sono cresciuti e sentono bisogno di maggiore privacy... Si tratta di abusi edilizi, magari realizzati da un precedente proprietario, che bloccano i contributi”.

Come si fa sapere se in casa nostra ci sono abusi edilizi?

“Va effettuato un accesso agli atti negli archivi comunali. Serve un po’ di tempo e per gli alluvionati il servizio è gratuito, ma se viene effettuato da un tecnico prevede un costo. In caso si riscontri un abuso è opportuno regolarizzarlo tramite le pratiche edilizie necessarie”.

Quante pratiche ha portato a termine?

“Un centinaio, circa cinquanta sono in corso”.

Ma i soldi arrivano?

“Sì, in tempi relativamente brevi: di solito la quantificazione del contributo proposto dalla struttura commissariale arriva dopo circa un mese, raramente oltre i due mesi per i casi più complessi. Il ‘record’ è stato l’arrivo del bonifico del 50% del danno concordato dopo 21 giorni dal deposito della pratica”.

Lei collabora con la Protezione civile da 17 anni, dove ha operato?

“Nei terremoti dell’Aquila, Modena, Accumuli, e nel 2012 per il ‘nevone’”.