Cesena, contro Savena arriva la prima vittoria

La prima partita casalinga della serie D maschile Bcc Romagnolo è coincisa coi primi tre punti della stagione: al MiniPalazzetto, i ragazzi di coach Rizzo contro gli esperti emiliani del Savena Pallavolo, hanno conquistato una vittoria netta soltanto nel numero dei set, dal momento che il 3-0 è stato frutto di parziali tutti giocati fino all’ultimo respiro. E’ ovviamente un ottimo segnale, che va oltre il singolo risultato, dal momento che la squadra è composta da giovani e giovanissimi atleti cresciuti nel vivaio che in questo torneo hanno la possibilità di maturare esperienza e crescere in fretta. Farlo gestendo al meglio i palloni bollenti vale doppio.

La partita. Ai blocchi di partenza c’è Faenza in regia in diagonale con Baravelli, Leonori e Valdinoci in banda, al centro Romagnoli e Dall’Ara, con Sirri nel ruolo di libero. Si gioca punto a punto, entra Moro per Valdinoci per dare solidità in seconda linea: aumenta così la qualità del primo tocco, gli avversari non mollano ma il gioco imprevedibile della Bcc Romagnolo vale il 31-29 finale. Nel secondo set le due formazioni si inseguono, gli scambi sono lunghi: coach Rizzo si gioca la carta del doppio cambio con Vitali e Casalboni, per poi aggiungere anche Gazzoni al centro; la squadra gira e il 25-23 è servito. Il terzo parziale parte all’insegna della confusione a causa di una svista nella formazione; entrano Zandoli e Dall’Ara, tutti giocano bene e la gara va in archivio con il 25-23 finale.

Conquistati i primi tre punti della stagione, la Bcc Romagnolo si piazza al quinto posto in classifica: il prossimo impegno è la trasferta di domani contro Pallavolo Bologna, quartultima della classe.

Il tabellino: Vitali 1, Faenza 2, Casalboni, Leonori 15, Baravelli 16, Valdinoci, Zandoli 4, Moro 2, Romagnoli 10, Dall’Ara 3, Sirri (L1), Gazzoni; ne: Busni, Tucci (L2). All. Rizzo.