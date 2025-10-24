Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
Nuova giunta al fotofinish
Cesena
CronacaCesena, contro Savena arriva la prima vittoria
24 ott 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Cesena, contro Savena arriva la prima vittoria

La prima partita casalinga della serie D maschile Bcc Romagnolo è coincisa coi primi tre punti della stagione: al MiniPalazzetto,...

La prima partita casalinga della serie D maschile Bcc Romagnolo è coincisa coi primi tre punti della stagione: al MiniPalazzetto,...

La prima partita casalinga della serie D maschile Bcc Romagnolo è coincisa coi primi tre punti della stagione: al MiniPalazzetto,...

La prima partita casalinga della serie D maschile Bcc Romagnolo è coincisa coi primi tre punti della stagione: al MiniPalazzetto, i ragazzi di coach Rizzo contro gli esperti emiliani del Savena Pallavolo, hanno conquistato una vittoria netta soltanto nel numero dei set, dal momento che il 3-0 è stato frutto di parziali tutti giocati fino all’ultimo respiro. E’ ovviamente un ottimo segnale, che va oltre il singolo risultato, dal momento che la squadra è composta da giovani e giovanissimi atleti cresciuti nel vivaio che in questo torneo hanno la possibilità di maturare esperienza e crescere in fretta. Farlo gestendo al meglio i palloni bollenti vale doppio.

La partita. Ai blocchi di partenza c’è Faenza in regia in diagonale con Baravelli, Leonori e Valdinoci in banda, al centro Romagnoli e Dall’Ara, con Sirri nel ruolo di libero. Si gioca punto a punto, entra Moro per Valdinoci per dare solidità in seconda linea: aumenta così la qualità del primo tocco, gli avversari non mollano ma il gioco imprevedibile della Bcc Romagnolo vale il 31-29 finale. Nel secondo set le due formazioni si inseguono, gli scambi sono lunghi: coach Rizzo si gioca la carta del doppio cambio con Vitali e Casalboni, per poi aggiungere anche Gazzoni al centro; la squadra gira e il 25-23 è servito. Il terzo parziale parte all’insegna della confusione a causa di una svista nella formazione; entrano Zandoli e Dall’Ara, tutti giocano bene e la gara va in archivio con il 25-23 finale.

Conquistati i primi tre punti della stagione, la Bcc Romagnolo si piazza al quinto posto in classifica: il prossimo impegno è la trasferta di domani contro Pallavolo Bologna, quartultima della classe.

Il tabellino: Vitali 1, Faenza 2, Casalboni, Leonori 15, Baravelli 16, Valdinoci, Zandoli 4, Moro 2, Romagnoli 10, Dall’Ara 3, Sirri (L1), Gazzoni; ne: Busni, Tucci (L2). All. Rizzo.

