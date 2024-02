Cesena, Corazza scalda gli animi per il derby: "Dire che siamo forti non basta: va dimostrato"

Quando venerdì sera Simone Corazza (foto) scenderà sul terreno del Romeo Neri non potrà non pensare a quel gol. Già, il suo primo gol in bianconero - e che gol! - segnato proprio sul campo riminese. Domenica 11 settembre 2022, seconda giornata di campionato. Dopo aver perso in casa contro la Carrarese, il Cavalluccio scende in Riviera per il derby. Una gara che viene risolta al 24’ da una magia di Corazza, gol di tacco attorniato dai difensori biancorossi in mezzo all’area piccola: "Lo ricordo molto bene – dice l’attaccante – è stato uno dei più belli tecnicamente e più importanti della mia carriera".

Corazza, buttiamola sull’ironia: la notizia in casa bianconera non è il primo posto in classifica con 9 punti di vantaggio sulla Torres, ma che Corazza abba segnato solo una rete nelle ultime 15 partite (8 in totale, 7 in campionato e una in Coppa Italia).

"È vero, ma anche perché per una serie di ragioni ho trovato poco spazio, partendo alcune volte dalla panchina, sia per un mio calo di forma, sia per la bravura degli altri attaccanti. Il gol mi manca perché per un attaccante segnare vuol dire avere carica e fiducia, però sto tornando in ottima forma, sto crescendo anche a livello fisico e voglio tornare a segnare presto".

Non l’abbiamo mai sentita lamentarsi e fare il broncio.

"Perché dobbiamo tutti lavorare per il bene e l’obiettivo comune, quindi nessuna distrazione e bando ai personalismi. Cerco sempre di lavorare per il bene della squadra, certo è anche vero che quando si vince tutto diventa più facile, ma qui remiamo davvero tutti dalla stessa parte. L’anno scorso dicevo che avrei barattato qualche mio gol in cambio di qualche punto; beh direi che a un anno di distanza sono stato esaudito".

Cos’è cambiato rispetto alla stagione passata?

"Abbiamo fatto un passo avanti a livello di unione di gruppo. C’è la giusta miscela fra giovani e veterani, è stata mantenuta l’ossatura di un anno fa, e tutti ci aiutiamo".

Ha individuato il periodo chiave del ritorno?

"No, anche perché il girone di ritorno è diverso rispetto all’andata. Le squadre sono più pericolose, perché a fronte di passi falsi il tempo per recuperare diminuisce. Nove punti possono essere tanti, ma anche pochi. Ne ho viste tante nei campionati di C. Dobbiamo restare concentrati e non mollare".

Venerdì ci sarà il derby a Rimini.

"È e sarà sempre una partita particolare, ma noi dobbiamo andare in campo senza guardare in faccia a nessuno cercando la vittoria per noi e per i tifosi ma soprattutto per fare un altro passettino verso l’obiettivo".

Sarete senza il mister, Silvestri e Varone.

"Ma in panchina ci sono giocatori che non li faranno rimpiangere. E poi il mister trova sempre il modo per dirci cosa dobbiamo fare".

Questo Cesena è davvero forte e completo.

"È vero ma dirlo non basta, bisogna dimostrarlo. Siamo a +9 e la cosa veramente positiva è che abbiamo il destino nelle nostre mani. Ma mancano ancora tante partite. Anche perché nessuno vuole arrendersi, come si è visto sabato contro l’ultima in classifica. Quindi non possiamo e non dobbiamo mai far calare il nostro livello di attenzione almeno fino a quando avremo la certezza matematica".

Lei è attaccante, è forte, è esperto e ha giocato insieme ai gemelli Shpendi: cosa ne pensa?

"L’anno scorso tutti dicevano che era meglio Stiven, quest’anno dicono che il più forte è Cristian. La realtà è che si tratta di due giocatori davvero bravi".

E i giovani del Cavalluccio?

"Hanno dimostrato una qualità che pochi giocatori dimostrano di avere: si sono fatti trovare pronti quando il mister li ha chiamati. Sono cresciuti in fretta, si sono adattati al campionato, l’hanno capito e ci stanno dando una grossa mano, sia in allenamento, sia in partita".

Secondo lei qual è il punto di forza di questo Cesena?

"La forza del gruppo. Siamo competitivi e completi in tutti i reparti, le riserve si equivalgono con i titolari e gli allenamenti sono spinti al massimo perché a perdere non ci sta nessuno".

Stefano Benzoni