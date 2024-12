Cesena-Cosenza: ritorno al Manuzzi dopo due sconfitte in trasferta

Finalmente si torna al Manuzzi. Dopo due trasferte con altrettante sconfitte a Frosinone e Bari, il Cesena rivede il suo fortino dove ha costruito la classifica tuttora bella che lo caratterizza, ormai in vista del giro di boa. L’ultima gara in casa, il derby con la Reggiana, si è chiuso con un pareggio dai tanti rimpianti, seguito dalle due trasferte, in totale il trittico ha fruttato un solo punto. Poco, pochissimo, anche in rapporto al gioco espresso, soprattutto a Bari, col solito strafalcione individuale che inficia lo sforzo della squadra.

Oggi arriva il Cosenza, insidioso, robusto, impelagato in fondo perché ha subito una penalizzazione di 4 punti, altrimenti sarebbe a meno 2 lunghezze dai romagnoli. Michele Mignani alla vigilia si lecca le ferite per la delusione in Puglia e spera che non abbia lasciato il segno nella testa dei suoi.

Si continua a perdere fuori casa, cosa sta succedendo? "Non vedo drammi, o meglio abbiamo bisogno di fare punti anche in trasferta, se guardo le prestazioni, a Frosinone abbiamo commesso errori che abbiamo pagato caro, a Bari in uno stadio importante contro una squadra da 13 risultati utili consecutivi siamo andati con personalità. Poi è vero, il risultato non è arrivato, abbiamo concesso una distrazione a una squadra che veniva da un bel periodo e come al solito l’abbiamo pagata cara. Ma non voglio rompermi la testa, mi preoccuperei se la squadra non creasse, non entrasse in area. Invece vedo voglia di fare, giochiamo senza complessi reverenziali e con personalità. Voglio che la squadra sia serena, dovremo cambiare qualcosa perché ci servono anche i punti in trasferta, ma ora pensiamo alla partita di oggi. Anche perché affrontiamo un avversario tosto, sarà un’altra gara molto dura, difficile contro una squadra aggressiva, col risultato mai scritto, faremo tanta fatica a provare a vincere questo match".

Il Cosenza viene da una bruciante sconfitta interna col Frosinone, sarà determinato a muovere la classifica per non farsi ulteriormente risucchiare nella lotta per non retrocedere. "Ho visto la partita, il Cosenza non meritava di perdere, poi ci sono periodi in cui le cose non girano e spesso le gare sono indirizzate da episodi (come d’altra parte è accaduto anche al Cesena, ndr). E’ una squadra in salute, molto fisica, aggressiva, con valori tecnici importanti soprattutto in attacco. Verrà a giocare la sua partita senza speculare".

Il Cesena è una squadra cattiva, almeno stando al numero di ammonizioni e senza meritarlo è nel ristretto numero delle formazioni apparentemente meno corrette, anche se spesso i gialli sono affibbiati a vanvera, come è successo a Bari, uno dei quali è costato la squalifica di Kargbo. "Qualcosina mi viene da pensare ma voglio tenermela per me, anche perché le ammonizioni a Calò e Kargbo mi hanno dato fastidio".

Kargbo dunque è squalificato, si aggrega Saber, a disposizione tutti gli altri. "Saber non è ancora pronto ma voglio che ricominci a respirare l’atmosfera del gruppo, in settimana ha partecipato a tutti gli allenamenti ma è chiaro che ancora la condizione non è al massimo".