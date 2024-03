Cesena dai cento volti. C’è sempre l’uomo giusto

Anche a ranghi ridotti il Cesena mostra i muscoli e allunga sulla concorrenza. Non ci fosse stata la Torres a quest’ora Artico starebbe già lavorando sulla lista della spesa impostata assieme a Toscano (che comunque gliel’ha già consegnata, alla faccia della scaramanzia), invece serve ancora un paio di gare per avere la promozione in tasca.

A Pesaro si è visto un vestito diverso dal solito del Cavalluccio. Un briciolo meno sicuro in difesa, soprattutto su calcio piazzato Prestia e Silvestri hanno mostrato qualche affanno, Pisseri ha mostrato la tradizionale sicurezza, Piacentini non fa rimpiangere i due che sostituisce e cioè Ciofi, poi entrato nella ripresa e Pieraccini, ormai completamente recuperato. A proposito, sono tornati disponibili Pieraccini, Corazza e Donnarumma, Toscano non li ha rischiati a Pesaro perché avevano un solo allenamento nelle gambe, lo farà sin da Lucca. Soprattutto di Donnarumma e delle sue scorribande a sinistra si sente la mancanza, ma anche di Corazza in vista della nuova squalifica in cui è incorso Ogunseye dopo l’ammonizione marchigiana.

A Pesaro si è visto il miglior Berti stagionale e non solo per il gol di pregevole fattura messo a segno. Assist di Kargbo, controllo di destro e colpo da biliardo di sinistro a mirare l’angolino. Il ragazzo cresce a vista d’occhio, di statura non ancora, tecnicamente sì. Si è permesso anche un paio di fini tunnel ai danni di gente tanto più esperta, con la splendida incoscienza dei ragazzini bianconeri.

Berti ci ha provato ancora dopo qualche minuto e solo una gran parata di Neri, portiere locale, gli ha tolto la soddisfazione della sua prima doppietta da prof. Ci ha pensato Robertone Ogunseye a metterla in ghiaccio, a tempo scaduto. Nonostante le tante bischerate di cui si rende protagonista si fatica a crocifiggere questo atleta dinoccolato e potente e quindi spesso falloso senza volerlo. Non è facile arrivare in una squadra con le stimmate di prescelto, di punta di peso, di titolare inamovibile e poi trovarsi a fare il quarto per l’esplosione di Cristian Shpendi e Kargbo. E’ una sensazione che probabilmente prova anche Corazza, lo scorso anno bomber importante e un briciolo accantonato in questa splendida stagione per lo stesso motivo.

Bravo Toscano a non far emergere qualche malumore dei due, quando può li schiera e li tutela per far loro capire che le regole sono chiare, gioca chi merita. A Pesaro non si è vista la versione migliore del Capitano, stoicamente in campo nonostante il febbrone e l’influenza che lo assillano da giorni. Il Cesena non può fare a meno di De Rose, ce ne siamo accorti tutti a Carrara. Per fortuna è uno che va in campo anche con le stampelle pur di giocare. Perché è fatto così ma anche per dare l’esempio a chi non ha la stessa tempra. Undici punti di vantaggio sono tanti, a 6 gare dalla fine suonano a certezza anche per chi si ostina a credere che la palla è rotonda e non si può mai sapere.