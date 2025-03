Cesena dal dicembre nero al sogno. Ma sempre con vista sui playoff

Tre quarti di stagione ormai alle spalle, pochi centimetri al traguardo salvezza diretta e più che alla portata anche l’accesso alla migliore posizione nei playoff che renderebbe l’annata del ritorno in cadetteria tutta da ricordare. Marzo non si poteva aprire in maniera migliore per un Cavalluccio che, dopo la vittoria con la Salernitana, si ritrova a guardare il panorama dal sesto gradino sotto la vetta, tutto questo quando mancano esattamente dieci turni all’epilogo. Ovviamente in casa bianconera si continua ad avere nel mirino solo ed esclusivamente l’aritmetica certezza di disputare anche il prossimo anno la serie B, ed è giusto così, mai abbassare la guardia, specie nel calcio dove l’improbabile a volte si avvera.

Ma guardando indietro, e rileggendo il percorso fatto, si vede come in fondo il Cesena la sua candidatura a rientrare nel lotto di formazioni che si giocheranno la serie A nell’extra time dopo la stagione regolare se l’è conquistata con un cammino coerente. Calò e compagni nel recinto playoff, quello che ha come limite l’ottava posizione, ci hanno passato infatti gran parte della stagione, ben venti giornate. Viceversa non sono mai scesi al di sotto del tredicesimo posto, occupato tra l’altro per lo spazio di un solo turno e precisamente dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria alla nona giornata di andata ed in una situazione di classifica cortissima, basti pensare che la Cremonese, allora quarta, era solo tre lunghezze più sopra. Sesto in classifica, come ora, invece, il Cavalluccio c’era già stato per tre giornate: alla sedicesima di andata, dopo le cadute in sequenza prima a Frosinone poi a Bari, ed ancora, dopo la risalita momentanea al quinto posto grazie ai tre punti strappati in casa al Cosenza, in seguito alle sconfitte, sempre una dietro l’altra, contro Juve Stabia e Cremonese, ultimi due impegni dell’andata.

Per ben 5 giornate il Cesena ha occupato la quarta posizione: la prima volta alla partenza grazie al successo all’esordio contro la Carrarese, poi dopo la vittoria con il Catanzaro, che ha riscattato la sconfitta di Sassuolo, e per altri tre turni, dal 12’ al 14’, coincisi con le due vittorie contro Sudtirol a Cittadella, inframezzate dal pareggio al Manuzzi nel derby contro la Reggiana. La casella di classifica occupata per un maggior numero di volte (7) in questa stagione però è stata l’ottava, sempre in zona playoff. Il Cesena ci ha stazionato per le ultime tre giornate dopo i successi fuori casa di Reggio Emilia e Cremona ed il pari interno contro il Pisa, prima che l’impresa di sabato sui campani migliorasse ulteriormente la situazione.

La squadra ha ripreso ieri gli allenamenti, Adamo si è allenato a parte, le sue condizioni sono da valutare in settimana. Prevendita dei biglietti sospesa per la trasferta di Brescia. La riunione del Gos domani.

Andrea Baraghini