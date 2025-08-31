Cesena, dalla gioia alla delusione in 10 minuti. Shpendi illude, pari Entella allo scadere

CESENA 1VIRTUS ENTELLA 1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Ciervo, Bisoli, Berti (42’st Arrigoni), Bastoni (21’ st Francesconi), Frabotta (21’ st Celia); Blesa (42’ st Olivieri), Shpendi. A disposizione: Siano, Fontana, Amoran, Adamo, Guidi, Magni, Diao, Zamagni. Allenatore: M. Mignani.

VIRTUS ENTELLA: (3-4-2-1): Colombi; Parodi (42’ st Boccadomo), Tiritiello, Marconi; Mezzoni (34’ st Bariti), Karic (34’ st Dalla Vecchia), Nichetti, Di Mario; Franzoni, Guiu (34’ st Debenedetti); Russo (13’ st Fumagalli) . A disposizione: De Frate, Rinaldini, Palomba, Matteazzi, Moretti, Boccadamo, Bottaro, Portanova. Allenatore: A. Chiappella.

Arbitro: Turrini di Firenze.

Reti: Shpendi (34’st), Franzoni (45’st)

Note: spettatori presenti 10.120. Ammoniti: Frabotta, Tiritiello, Berti, Mezzoni, Marconi. Angoli: 6-1. Recuperi: 1’ e 5’.

Il Cesena pareggia con l’Entella ed il risultato è sostanzialmente giusto anche se fa rabbia per come arriva. Un’altra neopromossa dopo il Pescara, stavolta per l’esordio in campionato all’Orogel Stadium Manuzzi c’è la squadra ligure che si è molto ben comportata in apertura contro la Juve Stabia. Shpendi e Berti fanno 100 presenze con la maglia del Cavalluccio e John Aiello dona loro la maglia a ricordo. Non c’è Piacentini, influenzato, per il resto tutti a disposizione e squadra che vince non si cambia. Nel senso che Michele Mignani manda in campo la stessa formazione che ha vinto in Abruzzo. C’è anche Klinsmann nonostante il virus intestinale che l’ha colpito durante la notte, Amoran va in panchina, Castagnetti in tribuna.

Si parte subito di gran carriera, rapide triangolazioni a centrocampo, ma portieri inoperosi anche perché Berti (fresco convocato in Under 21, marcato stretto da Franzoni), calcia un paio di volte lontano dalla porta ligure. L’arbitraggio non è casalingo (affrettata tra l’altro l’ammonizione di Frabotta in apertura di match), con veementi e ripetute proteste di Mignani. Il top di gamma a inizio ripresa quando concede punizione contro il Cesena per carica al portiere a cura di un terzino ligure. Comunque nessuna occasione da rete a referto durante la prima frazione di gioco, l’Entella si conferma tosta ed ostica come anticipato da Mignani alla vigilia, aggressiva e svelta nei contrasti, soprattutto a centrocampo dove Bisoli e Berti faticano mentre Bastoni se la cava con qualche tocco fino, ma senza incidere. Davanti Blesa e Shpendi non trovano spunti e spazi, ben controllati dai robusti difensori liguri. La musica non cambia nella ripresa, i portieri restano inoperosi, non corrono rischi. Mignani toglie Bastoni e Frabotta e inserisce Celia e Francesconi il quale inventa l’occasione da urlo, sfonda a sinistra e passa in mezzo all’area per il facile tocco di Blesa che cicca clamorosamente a un metro dalla linea di porta. E’ la prima vera occasione da rete al 30’ del secondo tempo. Passa qualche minuto e l’arbitro è chiamato dal var al monitor, concede il rigore a favore del Cesena ammonendo Marconi, reo di aver ’spogliato’ Mangraviti in occasione del corner precedente. Shpendi realizza spiazzando Colombi, secondo timbro in altrettante partite. Esordisce Olivieri in sostituzione di Blesa. A inizio recupero l’Entella pareggia, su mischia in area Franzoni è lesto a battere Klinsmann.

Daniele Zandoli