Cesena, De Rose saluta . L’ex capitano al Catania

Cala il sipario sull’esperienza di Francesco De Rose a Cesena, il capitano della squadra dei record raggiungerà Domenico Toscano a Catania. Si sta per chiudere quindi con l’epilogo più scontato quello che è stato uno dei tormentoni maggiormente suonati in questa sessione di mercato. Che De Rose non rientrasse nei piani del Cavalluccio era cosa nota da settimane, che il tecnico degli etnei lo volesse con sè per ripetere, insieme a lui, le cavalcate vincenti di Cosenza e Reggio Calabria, era cosa altrettanto nota ma la trattativa sembrava essersi arenata prima per le richieste economiche del giocatore, ritenute troppo elevate dalla dirigenza rossazzurra, poi per le vicissitudini burocratiche legate alle fidejussioni che hanno bloccato il mercato in entrata del Catania. Ieri c’è stata l’accelerata e per oggi è attesa l’ufficialità con De Rose che potrebbe già essere in campo lunedì sera nella sfida del ’Massimino’ contro il Benevento. L’ormai ex capitano lascia la Romagna dopo due stagioni vissute da leader, dentro e fuori dal campo, con un bottino di 72 presenze e una rete, quella del 23 gennaio 2023 contro la Fermana. Diventato, a suon di prestazioni maiuscole, un idolo del popolo bianconero ha avuto anche l’onore di alzare al cielo la coppa della promozione in B e poi, quella della Supercoppa di C al termine della sfida contro la Juve Stabia il 19 maggio scorso. La partita contro le vespe è stata quindi l’ultima di Francesco de Rose con la casacca bianconera e a 37 anni compiuti si appresta a tornare in Sicilia per ripetere la favola già vissuta a Palermo tre stagioni fa quando fu protagonista, sempre con la fascia di capitano al braccio, della promozione in B dei rosanero. Ufficializzato intanto il prestito con diritto di riscatto di Ogunseye all’Arezzo, mentre se il Torino dovesse vendere Sanabria, nelle ultime ore di mercato potrebbe provare l’affondo su Cristian Shpendi.

L’uscita di De Rose libera una casella over, il ds Fabio Artico può provare a chiudere l’operazione per portare in riva Al Savio Anthony Partipilo. L’esterno d’attacco del Parma è l’obiettivo numero uno per rinforzare un reparto, quello offensivo, che necessita di qualche ritocco. La strada è resa in salita dal costo dell’operazione – la valutazione del giocatore si aggira attorno al milione e duecentomila euro – e dalla concorrenza di Bari e Catanzaro, al momento però il Cesena sembra in vantaggio sulle rivali. L’altra opzione è Manuel Marras che il Cosenza cede a titolo definitivo, la richiesta si aggira attorno ai 300mila euro. Investimento sempre sostanzioso, ma più accessibile di Partipilo. Pure su Marras non mancano le concorrenti: Reggiana e Spezia. Ore decisive anche per l’addio di Riccardo Chiarello, al momento nessuna pista calda e si potrebbe quindi optare per la risoluzione del contratto. Liberato Chiarello, il Cesena potrebbe chiudere per un centrocampista puro con attitudini da incontrista.

Andrea Baraghini