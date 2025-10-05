Cesena, derby amaro: secondo ko di fila. Ciervo illude, vince la Reggiana in rimonta

CESENA 1REGGIANA 2

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (30’ st Magni), Francesconi (9’ st Bastoni), Castagnetti (30’ st Diao), Berti, Adamo (dal 1’ st Celia); Blesa Shpendi. A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Frabotta, Guidi, Arrigoni. All.: M. Mignani.

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti (dal 1’ st Magnani); Marras (36’ st Tripaldelli), Reinhart (36 ‘ st Mendicino), Charlys; Tavsan (19 st Bertagnoli), Portanova; Girma (29’ st Novakovic). A disp.: Seculin, Saro, Vallarelli, Basili, Rover, Contè, Lambourde. All.: D. Dionigi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: Ciervo (15’ pt), Tavsan ( 20’ pt), Portanova (24’ pt).

Note: spettatori presenti 11.703. Ammoniti: Bonetti, Motta, Reinhart, Ciervo, Berti. Espulso: Bastoni. Angoli: 4-0. Recuperi: 1’ pt e 4’ st.

Il Cesena perde anche il derby con la Reggiana ed evaporano le certezze che avevano sorretto gli exploit delle prime 5 gare di campionato. Qualcosa si è evidentemente rotto nel giocattolo di Mignani dopo il ko di Frosinone. Esame di maturità fallito. Le scorie dello Stirpe continuano a lavorare nella testa dei giocatori che si consegnano al cinismo reggiano, soffrendone in particolare le veloci scorribande in contropiede del primo tempo. La Reggiana subisce ancora gol nel primo tempo, ma trova forza ed entusiasmo per pareggiare e passare in vantaggio, con Klinsmann che subisce due reti in 4 minuti, a specchio con quanto successo allo Stirpe col tris ciociaro in 9 minuti. Elemento su cui lavorare, sintomo di fragilità psicologica di un gruppo che fatica a reagire quando va sotto, perde lucidità, continuando a subire.

Berti gran regista (mette il piede in tutte le azioni che contano, compresa quella del gol del momentaneo vantaggio) e Francesconi in campo, Bisoli neanche in panchina per l’acciacco che lo sta tormentando. Match vibrante, dopo un quarto d’ora il Cesena passa, domina Berti, lancio lungo per Ciervo che si accentra, entra in area e segna con la complicità della deviazione di Bozzolan.

L’illusione è effimera, Adamo perde una palla sanguinosissima sulla trequarti, Marras va in contropiede, subentra Tavsan per il più classico dei gol dell’ex. Solita musica, errore grossolano regolarmente punito con Klinsmann sin lì inoperoso. Passa poco e Portanova entra nel burro, ancora Tavsan ci mette lo zampino in collaborazione con Girma, i bianconeri dormono, in particolare Zaro, Ciervo chiude in ritardo e la Reggiana, risoluta e ben messa in campo, la ribalta. Errori difensivi grossolani in serie consegnano il match nelle mani degli emiliani, svelti, aggressivi, sempre pronti al contropiede incisivo e senza fronzoli. Mignani corre ai ripari, toglie Adamo e anche Shpendi all’ora tonda per Olivieri, non la mossa migliore per la psicologia del ragazzo albanese. L’ex Triestina solo davanti a Motta la butta in braccio alla Mare, Ciofi colpisce il palo, espulso Bastoni, Zaro di testa si mangia un gol clamoroso, finisce con gli sfottò reggiani.

Daniele Zandoli