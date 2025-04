Cesena e Acquapartita: accordo triennale per il ritiro precampionato

Si rafforza il connubio tra il Cesena e Acquapartita di Bagno di Romagna. Col prossimo ritiro precampionato si inizierà una programmazione triennale assieme all’amministrazione comunale e a Batani Select Hotels, proprietaria dell’Hotel Miramonti di Acquapartita, il quattro stelle dove soggiornerà la compagine bianconera. L’ hanno comunicato in conferenza, ieri mattina, nella sala convegni dell’hotel Paola Batani, il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, il dg del Cesena Corrado Di Taranto, con l’introduzione di Lorenzo Marchetti, responsabile dell’ufficio stampa della società bianconera. Presenti, fra gli altri, alcuni membri della dirigenza del Cesena, oltre a Davide Succi coordinatore Cesena Academy che farà parte del Village e del Campus per calciatori in erba.

"Mi preme – dice Paola Batani – ringraziare subito il Cesena per il progetto di programmazione triennale, che mette in sinergia il Cesena, l’Hotel Miramonti, Acquapartita, che, incastonata fra i boschi a quota 800, rappresenta un punto fermo per gli sportivi, non solo della zona. Mio padre, Tonino, era un grande tifoso del Cesena. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale di Bagno per questo progetto, che riteniamo sia una gran bella cosa".

"Il Cesena è legato ad Acquapartita già da tanti anni e siamo quindi ben felici di aver partecipato alla realizzazione del progetto triennale – sottolinea Spighi, che è anche assessore per l’Unione Comuni Valle Savio –. Un progetto che non prevede solo il ritiro precampionato del Cesena, ma anche l’organizzazione di varie iniziative ed eventi per la nostra comunità. Il programma delle manifestazioni, che vedranno impegnati altresì le attività commerciali, alberghiere, la destinazione turistica della Valle del Savio, è in corso di realizzazione. Posso anticipare che il 20 luglio, ci sarà ad Acquapartita un grande concerto con Mirko Casadei".

"Il progetto triennale per il Cesena ad Acquapartita – dice Di Taranto – è armonica sintesi di un bel gioco di squadra. Un accordo che abbiamo trovato subito con gli altri due partner. Ad Acquapartita che è, e sarà ancor più la casa, il village del Cesena, vogliamo creare qualcosa di nuovo, dare il segno dell’appartenenza del Cavalluccio a quella comunità, coinvolgendo altresì tifosi e famiglie. Per quest’anno ancora non possiamo conoscere le date esatte del ritiro precampionato, ma al momento pensiamo che possa andare dal 14 al 28 luglio".

Gilberto Mosconi