Cesena, è arrivata l’ora delle scelte. Artico torna in città, si decide su Toscano

La squadra si ritrova oggi pomeriggio a Villa Silvia per preparare l’ultimo impegno di domenica contro la Juve Stabia, gara che assegnerà la Supercoppa di C, e sempre in giornata è atteso il rientro di Fabio Artico tenuto lontano dalla Romagna per alcuni giorni da impegni famigliari. Il ritorno del direttore sportivo dovrebbe portare novità su argomenti rimasti in sospeso a partire dalla questione allenatore.

I giorni trascorsi senza che venisse confermata la volontà di continuare con il tecnico calabrese ha rafforzato la convinzione che la sua avventura in riva al Savio fosse giunta al capolinea. Convinzione suffragata dalle indiscrezioni che parlavano di un disaccordo sui punti contrattuali, biennale si biennale no, e su questioni tecniche in merito alla costruzione della squadra che dovrà affrontare il torneo di serie B.

Nel frattempo hanno cominciato a circolare voci anche di possibili sostituti di Toscano. Primo tra tutti Moreno Longo, che ha lavorato con Artico ad Alessandria e insieme hanno riportato i grigi in B dopo oltre quarant’anni di assenza. Longo recentemente era stato contattato anche dal Modena come sostituto di Bianco, poi invece rimpiazzato con Pierpaolo Bisoli.

Poi ancora Filippo Inzaghi, Fabio Grosso e Roberto D’aversa, profili che però hanno come denominatore comune, e non certo incentivante, ovvero ingaggi molto alti. Ultimo nome accostato al Cesena quello di Massimiliano Alvini ex tecnico, tra le altre , di Perugia, Spezia e Cremonese.

Anche su Toscano si sono mosse con decisione squadre di C come Catania, Padova Vicenza, altre probabilmente attendono l’annuncio del divorzio con il cavalluccio per farsi avanti. Come sempre, però, senza ufficialità la partita rimane comunque aperta, quel che è sicuro è che il lungo silenzio e, soprattutto, il tempo perso senza aver imboccato una strada precisa non gioca a favore di una corretta programmazione. Dall’alto, o meglio, da oltre oceano, devono arrivare in fretta indicazioni precise.

Si può pensare che siano anche in atto assestamenti negli equilibri societari con il peso specifico del socio Mike Melby, molto legato a Jurgen Klinsmann e che avrebbe immesso nelle casse bianconere una cifra attorno agli 8 milioni di euro, che potrebbe aumentare parecchio facendo diventare la sua parola decisiva per le scelte di uomini e di budget.

A proposito di uomini, è in scadenza a giugno il contratto che lega Massimo Agostini al Cesena, il Condor dovrebbe però prolungare il suo rapporto ed avere un ruolo di vertice in società.